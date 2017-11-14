Murat Yıldırım: Tam bir yıl olmuş

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Londra'da tanıştığı Faslı İmane Elbani'yle geçtiğimiz yıl evlenmişti. İlişkilerinde birinci yılı dolduran mutlu çift sosyal medyadan birbirlerine duyguları aşkı bir kez daha dile getirdi.

Murat Yıldırım eşiyle çekildiği fotoğrafı paylaşıp altına 'Tam bir yıl olmuş. Seni çok seviyorum.' mesajını yazdı. Yıldırım yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni yağdı.

murat yıldırım

İmane Elbani