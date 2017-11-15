Mursi'ye 4 yıl boyunca 3 kez görüş izni

AA muhabirine konuya dair konuşan Mursi'nin Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mursi'ye 3 kez ziyaret izni verildiğini belirtti.
Abdulmaksud, "Kahire Ceza Mahkemesi'nin pazartesi günü aldığı karar kapsamında emniyet dün akşam Mursi ile Tora Hapishanesi'ndeki hücresinde bir saat 15 dakika görüşmemize izin verdi." dedi. Savunma Heyeti Başkanı, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.
4 yıldır hapishanede bulunan Mursi'yle 3. kez görüşebildiğine dikkati çeken Abdulmaksud, şunları söyledi:
"İlk olarak 2014'te Burcul Arab Hapishanesi'nde savunma heyetiyle birlikte Mursi ile görüşme fırsatı bulduk. İkinci görüşme, haziran ayında Tora Hapishanesi'nde eşi, çocukları ve benimle olandı. Üçüncüsü de dün yine benim ziyaretimdi."
HER AY SAĞLIK MUAYENESİ YAPILACAK
Mısır mahkemesinin, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin her ay sağlık muayenesinin yapılması yönünde karar verdiği açıklanmıştı.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'inde görülen "hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasında Mursi'nin her ay sağlık kontrolünün yapılması yönünde karar verilmişti.
Mahkeme ayrıca, özel oturumda Mursi'nin savunma heyetiyle görüşmesine izin verirken heyet üyeleri gizlilik taahhüdü gereği görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, yaptığı açıklamada, babasının duruşma sırasında sağlık durumunun ve hayatının tehlike altında olduğunu tekrar ettiğini belirterek, "Babam, yaşamına dair doğrudan maruz kaldığı tehdit hakkında bilgi vermek için savunma heyetiyle görüşme talep etti." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan tanıkların dinlenmesi için 27 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 23 Kasım'a ertelendi.
Çeşitli sağlık sorunları olan Mursi'nin hapishanede bazı sıkıntılar yaşadığı ve kendisine herhangi bir tıbbi bakım yapılmadığı ifade etmişti.
"Hapishaneler baskını" davasında Muhammed Mursi'ye 16 Haziran 2015 tarihinde idam cezası vermiş, ancak Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da Mursi ve diğer sanıklar hakkındaki kararları bozarak, sanıkların başka bir mahkeme heyeti tarafından tekrar yargılanmasını kararlaştırmıştı.
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