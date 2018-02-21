Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, "Biz bütün konuları konuştuk. Görüşmemiz çok samimi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluk içinde bizimle sık sık bir araya geliyorlar. Bu da ittifaka dahil olan partileri ne kadar önemsediğini de gösteriyor. Burada bizim de aynı şekilde samimi bir arzumuz, isteğimiz var." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ HANGİ FEDAKARLIK DÜŞÜYORSA ONU YAPMAKTIR"

Görüşmelerle ilgili olarak, "Olumlu bir şekilde, problemsiz bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diyen Destici, şu açıklamalarda bulundu:

"Büyük Birlik Partisi'nin ittifaka nasıl dahil olacağı hususu, partimizin yetkili kurullarının vereceği bir karardır. İttifaka katılan diğer partilerimizle de bu hususun kararını vereceğiz. Biz bütün kararları birlikte vereceğiz ki, sahada da maksimum şekilde sonuç olalım. Bizim önceliğimiz partilerin ya da şahısların çıkarı değildir. Bu şartlarda hangi sorumluluk düşüyorsa hatta hangi fedakarlık düşüyorsa onu yapmaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Destici, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de ittifak konusuna dair bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakla ilgili olarak "3 parti olamaz diye bir şey yok" demişti.

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