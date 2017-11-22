Mustafa Sarıgül'den 2019 seçimleri için 'adaylık' açıklaması

Van'da yaşanan depremin ardından Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Van-Şişli Öğretmenevini ziyaret eden Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 seçimlerine adaylığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarında siyasete tekrar gireceğinin de sinyallerini veren Sarıgül, "Ben yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Gerçekten hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını, bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız beni nerede görmek istiyorlarsa, ben o noktada hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANDIKTAN ÇIKTIKTAN SONRA ZİYARET SÖZÜ

Seçimlerde sandıktan çıkar çıkmaz ilk ziyaretini Van'a yapacağını da sözlerine ekleyen Sarıgül, "Van-Şişli Öğretmenevini; konferans salonları ve Van'daki yurttaşlarımızın toplumsal aktivitelerini yapabileceği bir noktaya kavuşturmak istiyorum. Keşke öğretmenlerimiz şehit olmasaydı da onların anısına bu olmasaydı, ama hatırlanmak da güzel bir şeydir" şeklinde konuştu.

Sarıgül, ziyareti sırasında İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve Van-Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir tarafından karşılandı. Öğretmenevi önünde Sarıgül'e deprem sonrasında Van'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi sunan Yavuzer, "Elim Van depreminde onlarca öğretmenimizi kaybettik. Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin anısına Van-Şişli Öğretmenevini ilimize kazandırdığı için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi. Mustafa Sarıgül ise depremden hemen sonra Van'a intikal ettiğini anımsatarak, "O günlerin sıkıntısını şu anda yaşıyorum. Göçük altında kalan binlerce yurttaşımız vardı. O günün sıkıntısını arkadaşlarımızla birlikte gidermeye çalıştık. Tırlarla birlikte bütün köylere ulaştık. Elimizden gelen katkıyı binlerce yurttaşımız gibi bizde sunmaya çalıştık. Burada 75 öğretmen arkadaşım şehit olmuştu. 75 meslektaşım adına, 75 odalı Van-Şişli Öğretmenevini çalışma arkadaşlarımla birlikte projelendirdik. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in süratle bütün bürokrasiyi aşması ile birlikte buranın temelini attık. Ben bu kapsamda kendisine teşekkür ediyorum. Bugün burada 75 öğretmen arkadaşımızı 'Öğretmenler Günü' haftasında saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Bu öğretmen arkadaşlarımızın burada anıları yaşıyor. Van-Şişli Öğretmenevinde binlerce öğretmenimiz konaklama yapıyorlar. Ben de çalışma arkadaşlarımla birlikte böylesi bir eserden dolayı manevi olarak duygulanıyoruz" dedi.

Emekli öğretmenler Orhan Zeki Bektaş ve Ömer Şengüç ise Van-Şişli Öğretmenevinin kente büyük katkısının olduğunu ifade ederek, bu hizmeti Van'a kazandırdığı için Sarıgül'e teşekkür ettiler.

mustafa sarıgül

2019 seçimleri