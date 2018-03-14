ABD’nin Gallup araştırma şirketi verilerini inceleyen Purdue Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim görevlileri, bir kişinin kendini mutlu ve huzurlu hissetmesi için gereken ücreti belirledi. Nature Human Behaviour’da yayımlanan makaleye göre, 164 ülkeden 1.7 milyon kişiyle yapılan araştırma, bir kişinin kendisini mutlu hissedebilmesi için yılda en az 95 bin dolar (360 bin TL) kazanması gerektiğini ortaya koydu.

EN YAKIN AVUSTRALYALILAR

Araştırmaya göre kişilerin kendisini mutlu yerine iyimser hissetmesi için ise en az 60 bin dolar gelir elde etmesi şart. Tam zamanlı çalışan bir Avustralyalının yıllık geliri ortalama 81 bin 530 dolar ve bu rakama en yakın ülke onlar. Gazete Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, refah düzeyinin bölgesel olarak değiştiğine ve bölgeler zenginleştikçe hayat beklentilerinin de doğru oranda artacağına vurgu yapıyor.

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