‘Mutluluk Zamanı’ Berlin’de gala yaptı

HT Magazin’de yer alan habere göre, yoğun ilgi gören galaya filmin yönetmeni Şenol Sönmez ile başrol oyuncuları Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt katıldı.

Filmi seyircilerle birlikte izleyen oyuncular, ardından soruları yanıtladı. Dörtlü, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.