Müzik kariyerini sabote eden kız arkadaşından 350 bin dolar tazminat alacak

Kanadalı müzisyen Eric Abramovitz kendisine önerilen müzik bursunu gizlice onun adına reddeden kız arkadaşına açtığı davada 350 bin Kanada doları tazminat kazandı.
Klarinetçi Abramovitz'in 2014 yılındaki kız arkadaşının, elektronik posta hesabına girerek kazandığı burs için gönderilen postayı sildiği ortaya çıkmıştı.
Silinen o elektronik postada, bugün 24 yaşında olan Abramovitz'in Los Angeles'taki Colburn Müzik Konservatuarı'ndan yılda 50 bin dolarlık tam burs kazandığı belirtiliyordu.
Davaya bakan yargıç eski sevgilinin hareketini, "Abramovitz'in kariyerine alçakça bir müdahale" olarak tanımladı.
Colburn Müzik Konservatuarı'nda dünyaca ünlü klarinet ustası Yehuda Gilad'ın önünde seçme sınavlarına giren Eric Abramovitz'e kabul edildiğine dair bir e-posta gönderildi.
Ancak e-postayı Abramovitz'in hesabını kontrol eden kız arkadaşı gördü.
Genç kadın, sevgilisine gelen kabul mektubunu onun adına yanıtlayarak, bursu "başka yerde olacağı" için reddettiğini bildirdi ve söz konusu elektronik postayı da sildi.
Daha sonra klarinet hocası Gilad'ın adına sahte bir gmail hesabı yaratarak erkek arkadaşına da "seçmelerde başarılı olamadığı" mesajını gönderdi.
BuzzFeed sitesine konuşan Abramovitz, o günlerde yaşadıklarını "E-postayı okuduğumda donup kaldım. Birkaç kez okumam gerekti. Bursu kazanmadığımı öğrenince çok zorlandım. Çok karanlık, üzücü ve öfke dolu günlerdi" diye anlattı.
Müzik diploması için Montreal'de kalan klarinetçinin kısa bir süre Lee ile ilişkisi de sona erdi.
Montreal Gazette gazetesine göre Abramovitz bundan birkaç yıl sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde başka sınavlar için Gilad ile karşılaştığında durumdan kuşkulanmaya başladı.
Çünkü Gilad genç klarinetçiye daha önceki bursu reddettiyse neden geri geldiğini sormuştu.
Bunun üzerine Abramovitz, sahte hesaptan gelen e-postayı bularak Gilad'a gönderdi. Klarinet ustası ise ne bu hesabın ne de sözcüklerin kendisine ait olduğu cevabını verdi.
Sahte elektronik posta hesabını incelemeye alan genç klarinetçi, hesap kurtarma bilgilerinde sevgilisinin telefonunun geçerli olduğunu keşfetti.
Eski kız arkadaşına açtığı davayı kazanan Abramovitz, 300 bin Kanada doları tutarında tazminat aldı.
Mahkeme ayrıca eski sevgiliye, "Lee'nin yaptıklarından mahkemenin duyduğu tiksinti ve Abramovitz'in kişisel hayalinin güvendiği bir insan tarafından çalınmasından doğan kişisel kayıpları için" fazladan 50 bin Kanada dolarının da ödenmesine hükmetti.
Mahkeme kayıtlarına geçen belgelerde Gilad ise "Eric gibi çok yetenekli bir müzisyenin ilerlemesini geciktiren ve ümit vaat eden kariyerini yavaşlatan bu kadar ahlaksız ve inanılmaz bir eylemin kurbanı olmasından üzgünüm" dedi.
Duruşmaya katılmayan Jennifer Lee, yorum için medya taleplerine de yanıt vermedi.
Lee ve Abramovitz Montreal'de müzik okula giderken beraber yaşıyorlardı. Lee'nin Abramovitz'in burs alarak uzağa gitmesini engellemek için bunu yaptığı sanılıyor.
Abramovitz yakın zamanda Toronto Senfoni Orkestrası'ndan gelen teklifi kabul etti.
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