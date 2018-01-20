Geçtiğimiz yaz kısa sürede hit’ler arasında yer bulan ‘Raf’ parçasını birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Şarkı akustikle deep house’un birleşimi. Deeperise ve Jabbar etiketiyle ortalığı kasıp kavuran şarkının mimarlarından Jabbar’ı, haftanın 6 günü canlı müziğe ev sahipliği yapan Frankie İstanbul’da izledik. Jabbar özellikle Marmaris’te doğayla iç içe sessiz bir hayat sürüyor. Kulaklığını takıp bisiklete binmeyi ve bu süreçte üretmeyi çok seviyor. HT Cumartesi'den Serdar Yazıcı'nın haberi...

Seyahat etmenin ve yeni insanlarla tanışmanın sizi heyecanlandırdığını biliyorum. Peki sizi en çok heyecanlandıran yer neresi ve kişi kimdi?

Bundan 4-5 sene önce yelkenliyle Karayipler’e gitmiştik. Marmaris’ten yaklaşık 2.5 ay süren bir seyahatti. O yol hikâyesinin kişiliğime de etkisi oldu. Hayata daha güzel bağlanmanın bir yolculuğuydu. Deniz emekçileri, yelkenciler ve farklı milletten insanlarla bir araya gelmek, her gittiğin yerde farklı görüşte insanlarla tanışmak, hayata farklı açıdan bakabilmek açısından değerli. O 2.5 aylık süreç hayatımda çok önemli.

‘GÖNÜLDE YATAN HER ZAMAN FESTİVALDİR’

Ne tür etkinliklerde sahne almaktan keyif alıyorsunuz?

Bir müzisyenin gönlünde yatan aslan her zaman festivaldir. Stüdyoda olmayı da seviyorum. Orada total bir teslimiyet var. Yeni ufuklar anlamında, stüdyoda olmak mutfakta olmak gibi.

Elektronik müziğin Türkiye’de geldiği noktayı yorumlamanızı istesem...

Benim daha akustik ve analog düşünen bir yapım var. Elektronik müziğin geldiği noktayla ilgili şunu söyleyebilirim; sound her geçen gün değişiyor. Artık herkes evde üretebilmeye başlıyor.

Bu iyi bir şey mi?

Bu tabii ki iyi bir şey. Sonuçta daha serbest bir hale geliyor. Herkese evinde bir şey üretme umudu verdi. Türkiye de bunu yakalamaya çalışıyor fakat dediğim gibi Mesut Yılmaz da burada olsaydı beraber elektronik müziği tartışabilirdik.

Ne tür müzikler dinliyorsunuz?

Her şeyi dinliyorum. Tek başıma kaldığım zaman, bisiklette Daft Punk, Pharrell Williams, Jack Johnson dinlerim. Çok karman çorman listelerim var, beni farklı yerlere götürsün diye.

‘Raf’ ile büyük bir çıkış yaptınız ve insanlar sizi bu şarkıyla tanıyor. İnsanların gelecekte beklentisi de yüksek olacaktır. Sizin bundan sonraki duruşunuz nasıl olacak?

Deeperise olsun, ben olayım beraber güzel bir yolda yürüyoruz. Önümüzdeki döneme ait de planlarımız var. Yakın zamanda 2 single çıkacak.

Raf’ın çıkış hikâyesi nedir?

Doğal ortamdaki sakinliğin demlenme süreciyle oluşan bir hikâye.

‘O DÖNEME AİT BİR ŞEYDİ’

Şarkıyı yazdığınız kişinin ona yazıldığını bilmediğini söylemiştiniz. Kendisine söylemeyi düşünüyor musunuz?

Öyle bir şey düşünmüyorum. O döneme ait bir şeydi. 15 sene önceki şarkının yazıldığı insan, bugünkü kişi değildir artık. Bence büyüsünü bozar gibi geliyor.

Peki o kişiye başka şarkı yazdınız mı?

Yazmışımdır canım. Paket yapıp rafa kaldıramıyorsunuz.

Müzisyen olmasaydınız kendinizi neyle ifade etmek isterdiniz?

Şiir yazardım. Söz yazmayı çok seviyorum çünkü. Mecazı ve dolaylı anlatımı kullanmak hep hoşuma gitti.

Jabbar 20 Şubat Salı günü saat 22:30’da Kadıköy Dorock XL’de sahne alacak.