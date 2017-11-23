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Son dakika Myanmar ile Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaştı!

Myanmar ile Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaştı!

Myanmar yönetiminden yapılan son dakika açıklamasında, Bangladeş ve Myanmar yönetimleri, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptığı belirtildi

23.11.2017 - 11:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Myanmar yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Bangladeş ve Myanmar yönetimleri, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptı. 

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanlar, yolculukları sırasında zorlu koşullar yaşamıştı.

Bakan Tillerson, 15 Kasım'da Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı görüşmeler ışığında yazılı bir açıklamayla Arakan'daki son durumu değerlendirmiş,Myanmar ziyaretinde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de dahil üst düzey yetkililerle ülkedeki son durumu görüştüğünü kaydeden Tillerson, insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulamıştı.

 

"BU BİR ETNİK TEMİZLİKTİR"

Myanmar ordu mensuplarına 25 Ağustos'ta düzenlenen saldırıyı bir kez daha kınayan Tillerson, "Yine de hiçbir provokasyon, şimdiye kadar yaşanan korkunç zulmü meşru gösteremez. Myanmar ordusu ile güvenlik güçleri içindeki bazılarının ve yerel infazcıların bu ihlalleri devasa bir acıya ve yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmasına neden olmuştur. Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından şu açıktır ki Arakan eyaletinde Rohingyalılara karşı yapılan şey etnik temizliktir." değerlendirmesini yapmıştı.

 

 ÇİN'DEN 3 AŞAMALI PLAN

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arakan'da yaşanan krizin çözümü için 3 aşamalı bir plan önermiş, ilk aşamada sahada ateşkesin sağlanması gerektiği ve bölgede istikrar ortamının oluşturularak insanların zorla göç ettirilmesinin engellenmesi gerektiği söylemişti.

 

Wang, "Bütün tarafların çalışmasıyla şu anda ilk aşamada amaca ulaşıldı. Önemli olan olayların yeniden parlamasını önlemek ve savaşın ateşini yeniden tutuşturmamak" ifadelerini kullanmıştı.

 

  • Myanmar
  • bangladeş
  • Arakanlı Müslümanlar

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YORUMLAR 5
  • Misafir 7 dakika önce
    Peki, geri döndüklerinde yaşam standartları nasıl olacak, özgürce inançlarını yaşayabilecekler mi, asimile olmadan geleceklerini planlayabilecekler mi , ekonomiye ayrımcılık yapılmadan katılabilecekler mi, bir kimlikleri olacak mı , eşit haklara sahip olabilecekler mi ?
  • Misafir 7 dakika önce
    Arakandaki soykırım/etnik temizlik/şiddet, dinlerarası bir çatışma olmayıp, ekonomik ve jeopolitik nedenlerle kışkırtılan bir çatışmadır. Arakan Eyaleti doğalgaz ve petrol yatakları bakımından zengindir ve boru hatlarıyla Çin'e taşınmaktadır. Çin, Arakan Eyaletinde inşa etmekte olduğu a) derin deniz limanı, b) Özel Ekonomi Bölgesi ve c) Arakan-Çin demiryolu hattı ile Eyalete büyük yatırımlar yapmaktadır. Çin'in bir amacı da enerjisinin % 80'ini taşıdığı Malakka Boğazına bağımlılıktan kurtulmaktır. Çin OBOR Projesi ile büyük alt yapı yatırımlarına giriştiği Arakan Eyaleti'nin gelecekte kendisine sorun çıkarmayacak bir etnik/dini yapıda olmasını, kendi noktai nazarından bekler. Büyük güçlerin beklentilerini nasıl gerçekleştirdikleri hususunu da herkes bilir. Çin'in bu ölçekte yoğunlaştığı bir meseleye ABD, Japonya ve Hindistan'ın bulaşmaması beklenemez. Arakan Eyaletindeki Müslümanların başına gelen felaketleri sadece dini açıdan yorumlamak eksik olabilir. Yine de kabul etmek gerekir ki, sorunun geçici çözümünde Bengaldeş-Myanmar işbirliği hayati önem taşımaktadır. Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu
  • Misafir 8 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun inşallah
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