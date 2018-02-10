Türkiye'de nadir görülen 'kara ayaklı martı' türü, uzun bir aradan sonra Rize'nin İyidere ilçesi sahilinde kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz'de görüldü. Türkiye'nin değişik illerinden Rize'ye gelen kuş gözlemcileri, teknelerle açıldıkları denizde martı türünü fotoğrafladı.
DHA'nın haberine göre İyidere ilçesinde kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz'de, Türkiye'de nadir görülen 'kara ayaklı martı' türünü gözlemledi. Kuş gözlemcilerine ait internet siteleri ile sosyal medyada duyurulan gözlem üzerine bu türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri Rize'ye gelmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinden gelen kuş gözlemcileri teknelerle açıldıkları Karadeniz'de martı türünü fotoğraflıyor. Kara ayaklı martı türü uzun bir aradan sonra Türkiye'de sadece Karadeniz'de görüldüğü belirtildi.
BÖLGE GÖÇ YOLU ÜZERİNDE
Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, 3 yıldır bölgede kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliği yaptıklarını belirterek bölgemizde önemli kuş türlerini barındırdığını söyledi. Hatinoğlu, "Özellikle kış aylarında kutuplardan, kış mevsimini burada geçirmek için göç eden kuşlar var. Türkiye'nin birçok bölgesinde zor görülebilecek martı türleri var. Ülkemizde nadir görülen küt kuyruklu kara ayaklı martı türünün yanı sıra korsan martı ve kuzey gümüş martı türlerini fotoğrafladık. İyidere bu türlerin rahatça gözlemlenebileceği nadir yerlerden biri. Göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuzeyden gelen ördek türleri bu bölgede sıkça görülüyor" dedi.
BU YIL SADECE KARADENİZ'DE GÖRÜLDÜ
Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş fotoğrafçısı arkadaşlara yardımcı olduğunu ifade eden Hatinoğlu, "Bu durum bölgemiz eko turizme de katkısı olacağını düşünüyorum. Denizde gördüğümüz türler dışında İyidere vadisinde, Türkiye'de soyu tükenmekte olan türler dahil bir çok türü fotoğrafladık. Kara ayaklı martı bu yıl sadece bu bölgede gözlemdi" ifadelerini kullandı.
Ankara'dan martı türünü fotoğraflamak için gelen Ferit Başbuğ da "Kıyıdan 3 mil açıkta kara ayaklı martı, hazar martısı, gümüş martı, küçük martı ve yunusları gördük. Şehrin içinde de altıngözü türünü fotoğrafladık. Bu türler en çok Rize'de gözlemleniyor" dedi.
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