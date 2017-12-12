NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden, Türkiye'nin üzerinden geçerken çektiği bir İstanbul sabahının fotoğrafını "Günaydın İstanbul" mesajı ile paylaştı.

Randy Bresnik, geçtiğimiz hafta da İstanbul'un gece görüntüsünü çekip paylamıştı. Bresnik, hemen her ülkeden fotoğraf paylaşmasına rağmen, en fazla etkileşimi İstanbul görüntülerinden elde etti.

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