HT Cumartesi'de genç görünmenin yolları kaleme alındı. Yaşlanmak herkesin korkulu rüyası, özellikle de biz kadınların. Sabahları aynada yüzünüzdeki kırışıklıkları incelemediğinizi söylemeyin bana! Yıllar geçtikçe, “Nasıl görünüyorum” endişesi taşımaya başlıyoruz. Genç ve güzel görünmek insana güven veriyor ama 20’li yaşlardaki kusursuz tenimizden şu an eser yok! Sakin olun. Yaşlanma belirtilerini, bıçak altına yatmadan da ortadan kaldırmak mümkün. Saçınız ve makyajınızla mucizeler yaratabilirsiniz.

Yanlış saç şekli sizi daha yaşlı gösterir, doğru modeli bulun.

- Alnınızda kırışıklar varsa kahkül kestirin. Böylece bu çizgileri gizlemiş olursunuz. Kâhkülde eskiden olduğu gibi tek tip modele mahkum değiliz, size yakışacak farklı kesimleri keşfedin.

- Volümlü ve katlı saçlar dikkat çeker, böylece boynunuzdaki sarkmalar ve göz çevrenizdeki kaz ayakları ‘görünmez’ olur. Uzun katlı saçlar yüzünüzün daha gergin ve genç görünmesini sağlar.

- Yıllarca aynı saç rengine ve şekline takılıp kalmayın. Değişiklik sizi daha genç ve dinamik gösterir.

Kozmetik ve makyaj hileleriyle daha genç görünebilirsiniz.

- Kaşlarınıza size uygun şekli verin, çünkü kaşlar ifadenizi değiştirir.

- Daha yumuşak bir ifade istiyorsanız kaş renginizi açtırın. Beyazlaşan kaşlarınızı saç renginize ve teninize göre boyatın.

- Göz altınızdaki kırışıklıklar için krem kapatıcı kullanın. Şeftali, sarı tonlarını tercih edin ve teninizden daha açık renkteki kapatıcılardan uzak durun.

- Yüzünüze az miktarda pudra sürün. Çok sürerseniz, çizgileriniz daha da belirginleşir.

- Krem allık kullanın. Toz allıklar dikkati yüzünüzdeki çizgilere çeker.

- Açık renk rujları tercih edin. Koyu renk ruj sizi daha ciddi ve sert gösterir. Dudaklarınızın kalın görünmesi için parlatıcı kullanın.

- Nemlendirici etkisi olan, kaliteli fondötenleri tercih edin. Çok sık fondöten kullanmayın, özellikle ince çizgiler üzerine sürmeyin.