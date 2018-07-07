Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Avenfield davası kapsamında 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezası almasıyla ilgili olarak, "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim." dedi.

Şerif, Londra'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'daki Avenfield davası kapsamında aldığı hapis ve para cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisiyle birlikte 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin para cezasına çarptırılan kızı Meryem'le birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Şerif, hapse girerek mücadelesini devam ettireceğini söyledi.

Ülkesine döneceğini anlatan Şerif, "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim. Cezalandırılıyorum çünkü Pakistan'ın 70 yıllık tarihini değiştirmeye çalıştım." dedi.

Kendisine ceza verenleri, Pakistan Anayasasını ihlal etmekle suçlayan eski Başbakan, "Pakistan zincirlerinden kurtulana kadar mücadelem sürecek." diye konuştu.

Şerif, Pakistan'a ne zaman döneceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Pakistan'ın Geo News haber sitesine konuşan Şerif'e yakın kaynaklar, eski başbakanın 8 Temmuz'da Pakistan'a döneceğini iddia etti.

Şerif'in kardeşi ve partisinin şimdiki lideri Şahbaz Şerif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararı, kara bir leke olarak nitelendirdi.

Kardeş Şerif, mahkemede on yıllardır bekleyen başka yolsuzluk ve rüşvet davaları olduğunu ancak ağabeyinin davasının öne alındığını iddia etti.

NAVAZ ŞERİF'E YÖNELİK DAVA

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak gibi faaliyetleri ifşa eden Panama Belgeleri'nde yer alan bilgiler ışığında 2017'de görevden alınan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif için 3 yolsuzluk davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan ve bugün sonuçlanan Avenfield davası neticesinde Şerif 10 yıl, kızı Meryem 7 yıl, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezası aldı.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve oğullarının daire sahibi olduğunu kabul etmişti.