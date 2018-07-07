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Paylaştığı fotoğrafları şu yorumu ekleyen Hamarat, "Acaba ne kadar günahım vardı kaç saat sancı çekticektim (halk arasında çekilen sancı saatinin günahların çokluğu arasında bir bağlantı olduğu ön yargısı var doğru mu bilmiyorum ben 20 saat hafif 2 saat de çok yoğun sancı çektim. 1 saatinde de suyun içinde kalıp doğurdum" ifadelerini kullandı.