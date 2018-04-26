Nazenin Tokuşoğlu, HT Cumartesi'de Konya'yı kaleme aldı. Bu yazıyı okumak yararınıza olacaktır. Çünkü Konya benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Birkaç günlük gezi için önerdiğim adreslerin hiçbiri oradan buradan duyma değil, hepsi tecrübeyle sabittir. O zaman haydi etli ekmek sofrasına; pardon gezi yazısına..

KONYA DÜĞÜNLERİ

Konya’da bir düğün yemeği olduğunu duydunuz. Hemen kendinizi davet ettirin. Muhtemel mönü şöyledir. Önce hastası olduğum ve İstanbul’da bulamadığım süzme yoğurtla yapılan çorba, etli pilav, tatlı, sonra bamya çorbası, yeniden etli pilav, meyve kompostosu. Şaka yapmıyorum. Bu yüzden bir restoranda Konyalıyı ayırt edebilirsiniz. Tatlıyı etten önce yiyen şahıs, bir Konyalıdır.

ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlânâ, 17 Aralık 1273’te öldü. Ölüm gününü yeniden doğuş olarak kabul eden Mevlânâ, bugüne düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arûs’ dedi.

YAKIN YERLER

Sille, Kilistra ve Çatalhöyük’ü görmelisiniz. Konya’nın sekiz kilometre kuzeybatısında bulunan ve halk arasında Takkeli olarak bilinen Sille Hıristiyanlığın Anadolu’da yayılmasıyla birlikte önem kazanmış. Sille’ye girer girmez, Bizans dönemine ait Aya Eleni Kilisesi’ni göreceksiniz. Kayalara oyulmuş Hagios Khariton Manastırı Mevlânâ tarafından da ziyaret edilmiş.

MEVLÂNÂ TÜRBESİ

Mevlânâ’nın Türbesi, mimar Tebrizli Bedrettin tarafından 1274 yılında yapılmış. Selçuklu mimari tarzında inşa edilen türbenin kubbesi 16 dilimden oluşan huni şeklinde. Her devirde özen gören türbe, Cumhuriyet döneminde onarılıp çevresi de restore edilmiş. Gerçi Mevlânâ “Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde arama, ariflerin gönüllerindedir mezarımız bizim” demiştir ama Konya’ya gidip burayı görmemek olmaz.

GÖRÜLESİ YERLER

Şehrin ortasındaki “Alaattin Tepesi” isteseniz de, istemeseniz de göreceğiniz bir yer. Selçuklu eserleri de çevresinde toplanmış. İnce Minare Medresesi büyük bilginleri, ulemayı yetiştirmiş en önemli medrese. Kentin hemen her yanında karşınıza çıkacak çift başlı kartal figürü ise Selçuklu Devleti’nin askeri arması. Konya’nın en yeşil ilçesi Meram’a mutlaka gitmelisiniz.

180 YIL BAŞKENT

Süleyman Şah Konya’yı Anadolu Selçuklu başkenti yapmış ama 1080’de başkent İznik’e nakledilmiş. İlk haçlı seferi sırasında İznik tekrar Bizans’a geçmiş, I. Kılıçarslan 1097’de başşehri tekrar Konya’ya taşımış. 1277’ye kadar Konya aralıksız Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuş.

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Konya birçok medeniyetin de izlerini taşır. Tarih severler için ideal bir gezi.

2. Konya yetiştirdiği İslam büyükleri ile tanınır. Şehir belli başlı yollar üzerinde yer almış, tarihi İpek Yolu’nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden biri olmuştur.

3. Mevlânâ’nın 800’üncü doğum yılı 2007’nin UNESCO tarafından dünya Mevlânâ yılı ilan edilmesi turistlerin ilgisini daha da artırdı.

4. “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” diyen büyük Türk mutasavvıfı Mevlânâ Celaleddin-i Rumi burada yatıyor.

5. Konya’nın ilçelerinden Akşehir’e yolunuz düşerse, akıllı, komik halk bilgesi Nasreddin Hoca’nın türbesini de ziyaret edebilirsiniz.