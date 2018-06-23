Türkiye, 24 Haziran'da 13. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekillerini sçemek için sandık başına gidiyor. Saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de oy kullanma işlemi tamamlanacak. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bütün Türkiye'nin gözü sandıklardan çıkacak sonuçlarda olacak. Vatandaşlar oy kullanacakları yer bilgisini öğrenebilmek için YSK'nın seçmen sorgulama sistemini kullanması gerekiyor. Peki, 2018 YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte "Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım" sorusunun yanıtı...

NEREDE, HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

İkamet ettiğiniz bölgede, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yerlerde oy kullanabilecek. YSK tarafından seçmenlerin ikamet ettikleri adreslere seçmen kağıdı gönderildi. Bu kağıtlarla oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Seçmen kağıdı adresine ulaşmayanlar ise YSK'nın internet sitesinden istenen bilgileri doldurarak veya e-devlet üzerinden seçmen bilgi kağıdına ulaşabilecek.

2018 YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekillerini seçmek için hazırlamış olduğu seçmen kaydı sorgulama sisteminde, seçmenler giriş yaparak hangi sandıkta oy kullanacaklarını kolayca görüntüleyebiliyor. Seçmen kaydı sorgulama işlemi için YSK'nın http://secmen.ysk.gov.tr internet sayfasında yer alan yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerine ulaşabiliyor.

Açılan sayfada istenen gerekli bilgileri girdiktan sonra "Sandık Bilgisi Sorgulama Sonucu" sayfası ekrana gelecek. Bu ekranda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz.

OY NASIL KULLANILACAK?

YSK tarafından belirlenen seçim noktalarına gidenler kimlik belgesiyle birlikte oy kullanabilecek. Sandık görevlileri tarafından verilecek iki oy pusulası, bir zarf ve tercih veya evet mührüyle birlikte seçmenler oyunu kullanacak. İki pusula tek zarfla seçim kutusuna atılacak. Oy verme işleminden sonra sandık görevlilerinin vereceği seçmen formuna imza atılacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sandık görevlileri tarafından oy tasnifi ve oy sayımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği saat 21.00'e kadar seçim yasağı uygulanacak. YSK'nın seçim yasağını kaldırması veya sona ermesiyle birlikte oy sonuçları açıklanmaya başlanacak. Kesin olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde belli olması bekleniyor. YSK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrası kesin sonuçlar 29 Haziran'da açıklanacak.