Nevruz Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Dünya genelinde Anadolu ve Orta Asya ülkeleri tarafından kutlanan geleneksel bir bayram olan Nevruz, yeni yıl, doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak adlandırılmaktadır. Peki Nevruz ne zaman? 2018 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

NEVRUZ NE ZAMAN?

Birçok ülkede kutlanan Nevruz, bazı ülkelerde 21 Mart'ta, bazı ülkeler ise 22 Mart ve 23 Mart'ta kulamaktadır. Ülkemizde ise Nevruz 21 Mart'ta kutlanmaktadır ve yarın, yurt genelinde Nevruz etkinlikleri yapılacak. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamına gelen Nevruz, baharın gelişi olarak kutlanan bir şenliktir.

Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği Nevruz kutlamalarında geleneksel kıyafetler giyilir ve yörelere ait halk oyunları oynanır. Çocuklara tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve yap-boz gibi eğitici hediyeler ve oyuncaklar dağıtılmaktadır.

Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde devam eder.

ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ'NDEN NEVRUZ KUTLAMASI

Uluslararası Türk Akademisi (UTA), Kazakistan'ın başkenti Astana'da Nevruz'u kutladı.

UTA Başkanı Darhan Kıdırali’nin ev sahipliğinde Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen Nevruz kutlama törenine, Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov, Macaristan Büyükelçisi Andraş Barani’ni, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Özlem Hersan ve ünlü Kazak ve Kırgız Türkologların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kutlama çerçevesinde ilk kez Ergenekon’dan çıkışı simgeleyen “demir dövme” töreni gerçekleştirildi, Türk cumhuriyetlerine özgü yemekler ikram edildi ve kültürü tanıtıldı.

UTA Başkanı Kıdırali, yaptığı konuşmada, Nevruz’un tarihin derinliklerinden günümüze kadar yaşatılan Türk dünyasının milli bayramı olduğunu belirterek “Nevruz ayrıca birlik, dirlik, huzur, bolluk ve bereket bayramıdır.” dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN NEVRUZ TEBRİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruzaçıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kıdırali, Nevruz’un geçmişte olduğu gibi bütün Türk devletlerinde ve onlara komşu ülkelerde bahar bayramı, Ergenekon, yeni gün ve taze yıl olarak kutlandığını söyledi.

Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Mamadov, her halkın adet ve geleneklerine uygun olarak Nevruz’u koruyarak yaşatmaya devam ettiğini belirterek Nevruz’un bahar, yenilenme ve birbirine yardım etme bayramı olduğunu sözlerine ekledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER