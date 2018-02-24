CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Şeker Fabrikası işçilerine ziyarette bulundu.Fabrikada işçilerle buluşan Gürer, burada yaptığı açıklamada, "Son kale şeker fabrikalarıdır. Bu kaleyi kaptırmayacağız. Çünkü biliyoruz ki şeker fabrikaları, özelleştirilirse çalıştırılmayacak, kapatılacak." dedi.

AA'nın haberine göre ; nişasta bazlı şeker kullanımının önünün ve yolunun açıldığını iddia eden Gürer, Şeker-İş Sendikasının mücadelesine, CHP olarak Türkiye'nin her yerinde destek vereceklerini belirtti.Kapatılacak fabrikaları ziyaret ederek sendikal mücadelenin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Gürer, "Bu tarımımızın son anahtarıdır, son kalesidir. CHP olarak bu özelleştirme anlayışını baştan beri reddediyoruz." diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul ise özelleştirmenin yanlış olduğunu, sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yıllardır özelleştirilmelerin olmaması için sendika olarak mücadele ettik. Bugün de bu mücadelelerimize devam edeceğiz. Bu özelleştirmeden gelecek gelir, ne ülkemize ne yöremize bir kar getirmeyecek. 20 Şubat'ta Bor Şeker Fabrikası, çiftçiye 125 milyonun üzerinde pancar bedeli ödedi. Bu bedel, memleketteki esnafa katma değer yarattı. Bu özelleştirme yanlıştır. Geri döneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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