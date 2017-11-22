Niğde'de okullar tatil mi? Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar tatil mi oldu?

Mevsimin ilk kar tatili haberi Niğde'den geldi. Niğde'den gelen kar tatili haberinin ardından Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde de okulların tatil edilip edilmediği merak edilmeye başlandı.

İL İL HAVA DURUMU



Haftabaşında yurda giriş yapan soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yoğun kar yağışının yaşandığı Niğde ve çevresinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının özellikle etkili olduğu Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yılın ilk kar tatili kararını aldı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde 22 Kasım Çarşamba günü (1 gün) eğitime ara verildiğini bildirildi.

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