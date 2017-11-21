Yurttan ilk kar manzaraları

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Kentte etkili olan tipi ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu, kar yağışlı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın ardından bölgeye giden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, ekipler güçlükle ilerledi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.