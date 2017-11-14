Nijerya - Arjantin maçı hangi kanalda? Nijerya - Arjantin maçı CANLI veren kanallar

Ülkeler arasında gerçekleşen hazırlık maçlarında Nijerya evinde, Arjantin'i misafir olarak ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Nijerya - Arjantin maçı hangi kanalda? Nijerya - Arjantin maçını hangi kanal verecek?" aramalarını yapan vatandaşlar, heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Nijerya - Arjantin maçını hangi kanallar verecek? Nijerya - Arjantin maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

NİJERYA - ARJANTİN

Aralarında en son 2014 yılında karşılaşan Nijerya ve Arjantin, uzun süre sonra tekrar karşı karşıya gelecekler. Nijerya 14 Kasım (bu akşam) evinde Arjantin'i konuk edecek. Rusya'nın Krasnodar Stadyumun'da oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Rus asıllı Vladislav Bezborodov yapacak. Zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor'dan izlenebilecek.

Bu ligde Arjantin toplamda 3 maçtır kazanıyor.

Nijerya oynadığı son 4 karşılaşmada 7 gol atıp, kalesinde 2 gol görmüştür.

Arjantin oynadığı son 4 karşılaşmada 5 gol atıp, kalesinde 2 gol görmüştür.

SON MAÇ KADROLARI

Nijerya: Ikechukwu Ezenwa, Abdullahi Shehu, William Troost-Ekong, Elderson, Mikel Agu, Wilfred Ndidi, Chidozie Awaziem, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa, Oghenekaro Etebo

Arjantin: Sergio Romero, Javier Mascherano, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Enzo Perez, Matias Kranevitter, Giovani Lo Celso, Eduardo Salvio, Sergio Agüero, Lionel Messi, Angel Di Maria

Nijerya - Arjantin

Nijerya - Arjantin maçı hangi kanalda

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