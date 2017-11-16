Norveç Varlık Fonu petrol ve doğalgaz yatırımlarını geri çekiyor

Norveç Varlık Fonu, bugün sunulan teklifle gösterge endeksindek, petrol ve doğalgaz şirketlerini bırakma kararı almaya hazırlanıyor. Teklif kabul edilirse bu alanlardaki yatırımlar geri çekilmiş olacak.
Parlamento tarafından kabul edildiği takdirde, fonun gösterge özkaynak endeksinde yüzde 6, yani 37 milyar dolar ağırlığa sahip olan petrol ve doğalgaz hisseleri elden çıkarılmış olacak.
Norveç hükümeti, böylelikle petrol fiyatlarındaki düşüş karşısında fonun yapısındaki olası bir kırılmayı önlemeyi amaçlıyor. Bilindiği üzere, petrol ve doğalgaz hisseleri ekim ortasında en düşük seviyesine ulaşmıştı.
1996 yılında, petrol ve doğalgaz gelirlerinden gelecek nesiller için tasarruf yaratmak amacıyla kurulan fon geçtiğimiz ay 1 trilyon dolar büyüklüğe yani ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasının 2.5 katı kadar.
SADECE APPLE VE NESTLE DAHA FAZLA PAYA SAHİP
Merkez Bankası Başkanı Egil Matsen ve ve Varlık Fonu CEO'su Yngve Slyngsad tarafından imzalanarak parlamentoya gönderilen teklifin ardından Matsen, "tavsiyemiz petrol ve doğalgaz sektöründen tamamen çıkmak." dedi.
Dünyanın en büyük varlık fonuna sahip Norveç'in 2016 yıl sonu itibarıyla Shell'de yüzde 2.3, BP ve Eni'de yüzde 1.7, Total'de yüzde 1.6, Chevron'da yüzde 0.9 ve Exxon Mobil'de de yüzde 0.8 hissesi bulunyor.
1 trilyon dolarlık fonun tüm yatırımları arasında Shell, toplam 5.34 milyar dolar yatırımla 3. sırada bulunuyor. Norveç Varlık Fonu'nun sahip olduğu hisseler arasında sadece Apple ve Nestle daha fazla büyüklüğe sahip.
Çevreci kuruluşlar ve yenilenebilir enerji üreticileri ve destekçileri kararı sevinçle karşılayan açıklamalar yaparken, Norveç Varlık Fonu'nun sektörel bazdaki yatırım dağılımı da 2016 yıl sonu itibarıyla açıklandı.
|Finans
|Yüzde 23.3
|Endüstriyel Şirketler
|Yüzde 14.1
|Tüketim Ürünleri
|Yüzde 13.7
|Müşteri Hizmetleri
|Yüzde 10.3
|Sağlık
|Yüzde 10.2
|Teknoloji
|Yüzde 9.5
|Petrol ve Doğalgaz
|Yüzde 6.4
|Hammadde
|Yüzde 5.6
|Telekom
|Yüzde 3.2
|Kamu
|Yüzde 3.1
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