Eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel: FETÖ itirafçılıkla çökertilebilir

Türkiye'de ilk defa terör örgütü lideri Fetullah Gülen hakkında 2000 yılında iddianame hazırlayan ve 2002 yılında FETÖ'nün kumpası sonrası görevden alınan eski DGM Cumhuriyet Başsavcısı Avukat Nuh Mete Yüksel, itirafçılık müessesinin FETÖ terör örgütünün çökertilmesinde önemli faktör olduğunu söyledi.
"FETÖ, ABD'NİN KUCAĞINDA OTURUYOR"
İHA'nın haberine göre, Yüksel, 2000 yılında Fetullah Gülen'e açtığı dava sonrası FETÖ terör örgütü liderinin ABD'ye kaçtığını ve halen ABD'nin kucağında oturduğunu belirterek, "O süreçte FETÖ ülkede irticai faaliyetleri başlattı. Her ne kadar kendisi ben hizmet hareketini başlattım diyorsa da bu yalandır, bu milleti kandırmaktır. Milleti bu yönden kandırdı. Türk çocuklarını bu menfur hareketin içine soktu. Bu nedenle ben özellikle büyük bir Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı olduğunu gördüğüm için hakkında soruşturma başlattım. Ben soruşturmayı başlatır başlatmaz Amerika'ya kaçtı, halen Amerika'nın kucağında oturuyor. Halbuki Yunanlı Sokrat kendisini kaçırmak için gelen talebelerine 'Ben memleketimin kanunlarından kaçmam' demişti. Bu alçak büyük bir ihanet içerisinde hala Amerika ile işbirliği halinde" dedi.
"YAPTIĞIM İŞLERDEN PİŞMANLIK DUYMADIM"
Yaptığı işlerden pişman olmadığını belirten eski DGM Cumhuriyet Başsavcısı Av. Nuh Mete Yüksel, "Çok kesin söylüyorum, ben yaptığım işlerden hiçbir zaman pişmanlık duymadım, kaçmadım, aynı hareketi bugün de olsa yaparım. Zaten mücadelem devam ediyor" dedi.
"ÖRGÜT İTİRAFÇILIKLA ÇÖKERTİLEBİLİR"
İtirafçılığın çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Yüksel, "Örgütü bitirmenin, çökertmenin tek yolu, en kesin yolu, arkadaşların, yani içeride bulunan arkadaşların örgüt hakkındaki bütün bildiklerini anlatmaları. Bunu yaparlarsa zaten devlet ve mahkemeler hem adildir, hem şefkatlidir, onlar da kucak açacaktır. Örgütü bu yönden çökertebiliriz ancak. Başka türlü örgütü çökertmek zor. Müvekkilim vatansever bir kişidir. Bildiklerini anlattı. Tehlikeyi görerek anlattı. Bu yüzden bundan zarar görecek olan çevreler, insanlar saldırıya geçtiler. Gerek müvekkilime, gerek ailesine ve gerekse biz avukatlarına saldırı devam ediyor. Ama biz de mücadelemizi sürdüreceğiz ve devam edeceğiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.