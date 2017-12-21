Eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel: FETÖ itirafçılıkla çökertilebilir

Türkiye'de ilk defa terör örgütü lideri Fetullah Gülen hakkında 2000 yılında iddianame hazırlayan ve 2002 yılında FETÖ'nün kumpası sonrası görevden alınan eski DGM Cumhuriyet Başsavcısı Avukat Nuh Mete Yüksel, itirafçılık müessesinin FETÖ terör örgütünün çökertilmesinde önemli faktör olduğunu söyledi.

"FETÖ, ABD'NİN KUCAĞINDA OTURUYOR"

İHA'nın haberine göre, Yüksel, 2000 yılında Fetullah Gülen'e açtığı dava sonrası FETÖ terör örgütü liderinin ABD'ye kaçtığını ve halen ABD'nin kucağında oturduğunu belirterek, "O süreçte FETÖ ülkede irticai faaliyetleri başlattı. Her ne kadar kendisi ben hizmet hareketini başlattım diyorsa da bu yalandır, bu milleti kandırmaktır. Milleti bu yönden kandırdı. Türk çocuklarını bu menfur hareketin içine soktu. Bu nedenle ben özellikle büyük bir Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı olduğunu gördüğüm için hakkında soruşturma başlattım. Ben soruşturmayı başlatır başlatmaz Amerika'ya kaçtı, halen Amerika'nın kucağında oturuyor. Halbuki Yunanlı Sokrat kendisini kaçırmak için gelen talebelerine 'Ben memleketimin kanunlarından kaçmam' demişti. Bu alçak büyük bir ihanet içerisinde hala Amerika ile işbirliği halinde" dedi.

"YAPTIĞIM İŞLERDEN PİŞMANLIK DUYMADIM"

Yaptığı işlerden pişman olmadığını belirten eski DGM Cumhuriyet Başsavcısı Av. Nuh Mete Yüksel, "Çok kesin söylüyorum, ben yaptığım işlerden hiçbir zaman pişmanlık duymadım, kaçmadım, aynı hareketi bugün de olsa yaparım. Zaten mücadelem devam ediyor" dedi.

"ÖRGÜT İTİRAFÇILIKLA ÇÖKERTİLEBİLİR"

İtirafçılığın çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Yüksel, "Örgütü bitirmenin, çökertmenin tek yolu, en kesin yolu, arkadaşların, yani içeride bulunan arkadaşların örgüt hakkındaki bütün bildiklerini anlatmaları. Bunu yaparlarsa zaten devlet ve mahkemeler hem adildir, hem şefkatlidir, onlar da kucak açacaktır. Örgütü bu yönden çökertebiliriz ancak. Başka türlü örgütü çökertmek zor. Müvekkilim vatansever bir kişidir. Bildiklerini anlattı. Tehlikeyi görerek anlattı. Bu yüzden bundan zarar görecek olan çevreler, insanlar saldırıya geçtiler. Gerek müvekkilime, gerek ailesine ve gerekse biz avukatlarına saldırı devam ediyor. Ama biz de mücadelemizi sürdüreceğiz ve devam edeceğiz" dedi.

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