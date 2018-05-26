Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker Diyarbakır'da temaslarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz bu topraklarda ve bölgede yaşayan Kürtler, Türkler, Araplar ve diğer etnik kökenlerle asırlarca beraber yaşadık. Kıyamete kadar da beraber yaşayacağız. Birileri aramızı fitne sokarak, bir asır önce aramızı sınırlarla böldüğü gibi, şimdi de zihinlerimizi ve gönüllerimizi bölmeye çalışıyorlar. Bu emperyal oyuna, bu bölgenin halkları ve aziz milletimiz müsaade etmeyecek." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, kentte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin, Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğunu ve medeniyetlere beşiklik ettiğini söyledi.

Diyarbakır'a yapılan hizmetin, her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, gözle görülür bir şekilde bir güzelleşme içinde. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, huzur ve sükun geldikçe turist sayısında muazzam bir artış sağlıyoruz. Şehrin havası değişiyor. Mardin'de, Şanlıurfa'da da böyle. Bu akşam Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Diyar-ı Huzur isimli bir konseri İçkale'de yapılacak. İsmini bilerek Diyar-ı Huzur koyduk. Diyarbakır önceden de böyleydi, inşallah kıyamete kadar da huzur ve barış kenti olarak kalacaktır."Halkın birlik ve beraberliğini bozmak isteyen çevrelerin başarılı olamayacağının altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bu şehrin doğasını, kimyasını bozmak isteyen, bu halkın arasında var olan birlik, beraberlik, dayanışma duygularını yok etmek isteyen bazı çevrelerin, içeriden ve dışarıdan desteklenen çevrelerin hüsrana uğraması, gerçekten sevindirici bir durumdur. Biz bu topraklarda ve bölgede yaşayan Kürtler, Türkler, Araplar ve diğer etnik kökenlerle asırlarca beraber yaşadık. Kıyamete kadar da beraber yaşayacağız. Birileri aramızı fitne sokarak, bir asır önce aramızı sınırlarla böldüğü gibi, şimdi de zihinlerimizi ve gönüllerimizi bölmeye çalışıyorlar. Bu emperyal oyuna, bu bölgenin halkları ve aziz milletimiz müsaade etmeyecek. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, kardeşlikle, ortak geçmişten aldığımız güçle, ortak bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Hükümet olarak Diyarbakır'a bütün gücümüzle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir ara, dönem olarak yaşadığımız o çukur ve karanlık günleri, inşallah geride bırakacağız."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da kentin her yönüyle gelişen bir süreç yaşadığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da toplumun gelişmesi, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ve beklediğimiz hedeflere erişim noktasında ortak bir heyecanı paylaşıyoruz. Özellikle kültür ve turizm alanında, Diyarbakır sadece ülkemiz için değil, dünya için önemli bir merkez. Türkiye'de tescilli kültür varlığı açısından, İstanbul'dan sonra en büyük ve en zengin ildir." diye konuştu.

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