Numan Kurtulmuş'tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’ya yaptığı ziyaretlerde Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı:

TERÖRÜN MALİYETİ: Terörle mücadeledeki maliyet sadece askeri harcamalardan ibaret değil. Bu çalışmayı yaptığımızda 2004 yılıydı. 40 yılın yaklaşık maliyeti 1.5 trilyon dolardı. Bu maliyetin biraz daha arttığını tahmin etmek, tespit etmek zor değil. Sadece askeri anlamda değil, terörün olduğu dönemde risk maliyetlerinin artması, borcun, faiz yükünün artması, turizm gelirlerinin azalması gibi birçok maliyetle karşı karşıya kaldık. Çok şükür şimdi olumlu sonuçlar alındığını görüyoruz. Sadece askeri anlamda değil, her manada... Mardin’deki bütün otellerin dolu olduğunu gördük. Şanlıurfa’da kalabalıkların olduğunu gördük. 2017 yılındaki turizm rakamları bunu doğruluyor. Güvenlik algısındaki yükselme hem yerli hem yabancı turistin daha fazla seyahat etmesini sağlıyor. Geçen yıl Türkiye’yi 32 milyon turist ziyaret etti, bu yıl da 38 milyon turist inşallah gelip ziyaret edecek. Ciddi hareketlilik olduğunu görüyoruz.

ASKER ZİYARETİ: Ben de oradaydım. En büyük faaliyetlerinden biri hayatımın. Genelkurmay Başkanı’ndan ere kadar, TSK mensuplarımıza kadar bir grupla; sanatçılardan, sporculardan, basın dünyasından, siyaset dünyasından insanlarla oradaydık. Görülmeye değer bir manzaraydı. Selfie’ler çektiriyorlar, konuşuyorlar. Biz orayı terk ettikten sonra oradaki gençlerimiz, kardeşlerimiz, çatışma ortamı içine girecekler. Büyük bir moral buldular. Bir milli birlik ve beraberlik ruhunun yansıması olduğunu hissettik. Büyük bir dayanışmaydı. Bunun niye bu kadar eleştirildiğini anlamıyorum. Son derece anlamsız, seviyesiz eleştiridir. Bu kadar büyütülmesinin anlamsız, hatta kasıtlı olduğunu düşünüyorum. “Hükümete yakın olanlar millidir, hükümete muhalif olanlar gayri millidir” gibi ayrımımız olmaz. Sanatçı ve sanatçıyı siyasi tutumlarına göre tasnif etmenin sanatın ruhuna aykırı olduğunu bilenlerdeniz. Muhalefetin tutumunun anlamsız, yersiz ve haksız olduğunu ifade etmek isterim.

İKİ ÖNEMLİ YASA: Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, sektöre büyük nefes olacak iki önemli yasayı Meclis’e sevk ettik. Telif ve sinema yasası. Telif üzerinden para kazananların sanatçılarımıza telif ödemesi, merkezi kontrol olarak havuzda toplanması ve sanatçılara kullandırılması önemli. Sinema yasası da Türkiye’de son yıllarda büyük gelişme içinde olan sinema sektörümüzün uluslararası yapımlara imza atmasının önünü açan bir yasa. Yabancı ortaklıklara zemin hazırlıyoruz. Burada çektiği filmlerin yüzde 30’unu teşvik olarak veriyoruz. Diziler noktasında dünyanın en önemli ülkesiyiz. Yurtdışında gösterilmek şartıyla dizileri destekleyeceğiz. Görünür ve izlenir olmasını temin edeceğiz. Hollywood benzeri yapımların önünü açacağız. (Suudilerin Türk dizilerine getirdiği yasak) 2-3 siyasetçi oturacak, “Sen şunu izleyeceksin, sen izlemeyeceksin” diyecek. Halkın tercihine set vurmak siyasetçinin işi değildir.

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