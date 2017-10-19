Obama'nın aşk mektupları ortaya çıktı

Obama'nın 1980'li yıllarda yazdığı 30 sayfalık 9 mektup, 2014'ten beri Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nin arşivlerinde duruyor. Genç Barack Obama tarafından yazılan mektuplar, dünyadaki yerini bulmaya çalışan cesur ve sorgulayan bir adam olduğunu gösteriyor. Emory Üniversitesi yetkilileri, Obama'nın mektuplarını 'lirik ve şiirsel' olarak tanımlıyor. Mektuplar, 1980'lerde yazıldığı gibi, Birleşik Devletler'in ilk siyah başkanı olarak Beyaz Saray'a götürecek olan yolu araştırmaya çalışırken Obama'nın ruhuna bir göz atıyor.
Obama'nın, içeriği yeni açıklanan mektupları 1982'den 1984'e kadar Kolombiya Üniversitesi'nden mezuniyetinden hemen sonra yazdığı belirtiliyor.
Obama'nın McNear'a 1983'te yazdığı mektuplardan birinde şu ifadeler yer alıyor:
"Seni sık sık düşünüyorum, duygularım konusunda kafa karışıklığı yaşamama rağmen. Görünen o ki sahip olamayacağımız şeyi hep isteyeceğiz, bizi bağlayan bu; bizi ayrı düşüren bu."
1982 Eylül / "Yalnızlık duygularımın üstesinden gelmenin tek yolu, tüm gelenekleri, sınıfları bastırmak, onları benimkiler yapmak, benimkileri onların yapmaktır. Tek başına ele alındığında, bunlar kabul edilemez ve savunulamazlar."
Haziran 1983, Endonezya / "Bu dili hala doğru düzgün konuşamıyorum. Şaşkınlık, farklılık ve küçümseme karmaşası ile karşılaşıyorum, çünkü Amerikalıyım, para ve uçak biletimin ABD'ye götürmesi karanlığımı yeniyor. Eski loş yollar, yıkık dökük evler, eski yollarıma götürüyor."
Kasım 1983, New York City / "Topluluk örgütlerinde maaşlar şu an hayatta kalmak için çok düşük, bu yüzden bir yıl daha bilindik işlerde çalışmayı umuyorum ve gelecekte birikim yapmama izin verebilir."
Nisan 1984, New York City / "Fikirlerim okuldayken olduğu gibi kristalleşmiş değillerdir, ancak daha az gözlemci ve daha fazla katılımcı olduğum zaman daha yararlı olabilecek aceleciliğe ve ağırlığa sahipler"
- barack obama
- Alexandra McNear
- mektup
- ABD BAŞKANI
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