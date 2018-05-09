Diyetisyen Nida Yıldız, Ramazan Bayramı’nda obezite cerrahisi geçiren hastalar için önemli bilgiler verdi.

HAFİF BİR KAHVALTI TERCİH EDİN

Bal, pekmez, reçel gibi basit şekerleri kahvaltınızdan çıkarın. Kahvaltınızda kaliteli protein kaynağı olan yumurta ilk tercihiniz olmalı. Yumurtanızı haşlanmış olarak, menemen veya omlet şeklinde de tüketebilirsiniz. Yumurta dışında, peynir çeşitlerine de kahvaltınızda yer verebilirsiniz. Protein içeriği yüksek bir kahvaltı gün içerisinde tok hissetmenizi sağlayacaktır.

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI!

ANA ÖĞÜNLER KALİTELİ PROTEİN KAYNAKLARINDAN OLUŞMALI

Ameliyattan sonra mide hacmi kısıtlı olduğundan yeterli proteini alabilmek için ana öğününüzde et, tavuk, balık gibi hayvansal proteinleri veya kuru baklagiller gibi bitkisel protein kaynaklarını tercih etmelisiniz. Ana yemeğinizin yanında salata veya sebze yemeklerini de tercih edebilirsiniz ama önceliğiniz her zaman protein kaynağını bitirmek olmalı.

BAYRAM İKRAMLARINA DİKKAT!

Obezite cerrahisi sonrası basit şekerleri mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın. Bayram ikramlarına hayır demek zor gelse de tatlı, çikolata gibi bayram ikramları basit karbonhidratlar olduğu için terleme, ishal gibi dumping sendromuna neden olabileceğinden bayramda tadınızı kaçırabilir. Kendinizin hazırladığı meyveli yoğurtlar, smoothieler tatlı yerine daha masum tercihler olacaktır.

SU TÜKETİMİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

Bayramın yaz ayına denk gelmesi nedeniyle artan hava sıcaklığı terle beraber sıvı kaybını da artıracağından ve Ramazan ayı boyunca sıvı tüketiminin azalmasından kaynaklı artmış sıvı kaybını yerine koyabilmek için özellikle su tüketiminize mutlaka dikkat edin. Gün içerisinde en az 6-8 bardak su tüketmeye özen gösterin.

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POSALI GIDALARA BESLENMENİZDE YER VERİN

Obezite cerrahisi sonrası kabızlık problemiyle sık karşılaşılmaktadır. Ramazan ayında hareketsiz yaşam ve yeterli sıvının alınmamasına bağlı olarak kabızlık problemi daha da artabilir. Bayram ve sonrasında sindirim sisteminin düzene girmesi için sebze, meyve, kuru baklagil, yulaf gibi posa içeriği yüksek olan besinlere ve kefir, probiyotik yoğurt gibi probiyotik besinlere beslenmenizde yer verin.

KATI – SIVI AYRIMI

Obezite cerrahisi geçirmiş kişiler bilindiği üzere katı ve sıvı gıdaları birlikte tüketmemelidir. Böylelikle hem yeterli proteini almış olursunuz hem de mide bulantısı, dumping sendromu gibi olası problemlerin önüne geçebilirsiniz. Bayram ve bayram sonrası da katı - sıvı ayrımına dikkat edilmelidir.

BAYRAM ZİYARETLERİNİZİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE DÖNÜŞTÜRÜN

Oruçla birlikte yavaşlayan metabolizmanızı tekrar harekete geçirmenin en güzel yolu fiziksel aktivitenizi arttırmaktır. Bayram zamanı spor salonuna gitmek düşük bir ihtimal olacağı için akraba ziyaretlerinizi fiziksel aktivite fırsatına dönüştürebilirsiniz. Yakın mesafelere yürüyerek giderek, asansör yerine merdiven kullanarak günlük hayatınızda küçük değişikliklerle metabolizmanızı tekrar harekete geçirebilirsiniz.