AFYONKARAHİSAR’ın İscehisar İlçesi’ne bağlı Karaağaç Merkez İlkokulu’nda öğretmen olan 2 çocuk babası Onur Erdönmez (31), öğrencileri için örnek bir mücadele veriyor. Erdönmez, öğretmenlik yaptığı okulda, hafta içi öğle aralarında ve ders sonrasında fedâkarca davranarak sınıfları tadilattan geçirip yeniliyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Erdönmez, hafta sonları da kendi projesi olan ‘Roboköy’ ile köy köy dolaşarak çocuklarla akıllı robotlar yapıyor. Tadilat masraflarını cebinden karşılayan Onur Erdönmez, öğretmen maaşı ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Nurdan Erdönmez’in desteği ile köy çocuklarının yüzünü güldürüyor.

Bir sınıfın yenilenmesi için ortalama 4 bin TL gerektiğini anlatan Erdönmez, “Malzemeleri taksitle alıyorum. Ders aralarında ve sonrasında tadilat yapıyorum. Örneğin son bitirdiğim sınıfta okuma köşesi, müzik bölümü, resim bölümü, zekâoyunları bölümü, Atatürk köşesi; 3 boyutlu kitapların, bilgisayar ve yazıcının olduğu araştırma köşesi bulunuyor” diye konuştu.

Şu anda masal ve tekno sınıf yaptığını belirten Erdönmez, “Büyük bir valizim var. İçinde çipler, sensörler, kartonlar var. Valizi arabama yükleyerek köy köy dolaşıyorum. Eskiden eşekli kütüphaneci vardı. Şimdi de köy robotçusu Onur. Öğrencilerle robotlar, akıllı arabalar yapıyoruz. Sonrasında gitar çalıp masallar okuyoruz. Bana notlar yazıyorlar, ben de onlara belge veriyorum. Sene sonuna kadar 800 köy çocuğuna ulaşmayı hedefliyorum” ifadasini kullandı. Erdönmez, “Ben geçim için değil, gelişim için öğretmenlik yapıyorum” dedi.

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