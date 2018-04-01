Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocasının oteldeki odasının tuvaletinde intihar ettiği öne sürülen hukuk bölümü öğrencisi Alara Karademir (21) son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın duvak ve avukatlık cübbesi konulan tabutunu kadınlar taşıdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Akıncan Abadan'ın haberine göre, Küçükçekmece'de bulunan H. Ömer Çetinsaya Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Alara Karademir'in anneannesi Hayriye Gündüz, dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz'ün yanı sıra yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.





Genç kızın tabutuna duvak, avukatlık cübbesi ile yazma konuldu.





CEZAEVİNDEN İZİNLİ OLARAK CENAZETE KATILAN ANNEANNENİN, ALARA'NIN ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ



Alara'nın anne ve babasını öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan ve kaldığı Sivas Açık Cezaevi'nden izinli olarak katılan cenaze törenine katılan anneanne Hayriye Gündüz uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alara'nın tabutunu kadın dernekleri temsilcisi kadınlar cenaze aracına kadar taşıdı. Alara'nın cenazesi Bağcılar Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.





İstanbul'daki özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Başak Alara Karademir, okulun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında iddiaya göre gittikleri eğlencenin ardından geziye görevli olarak katılan hocalardan Yrd. Doç. H.A.G. ile tartışmıştı. Olay sonrası gece saat 03.00 sıralarında hocasının oteldeki odasına giden genç kızın kendini tuvalete kilitlediği öne sürülmüştü. Lobiye inen H.A.G. görevlilerdeny ardım isteyip tuvalet kapısını açtırdığında Alara duşakabinin demirine asılı halde bulunmuştu. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Alara'nın organları bağışlanmıştı.

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