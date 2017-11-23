Öğretmenler Gününde öğretmenlere MEBİM 147 ile sevgi seli

"MEBİM 147", eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başta öğrenci, veli, öğretmen, idareci olmak üzere bütün vatandaşlardan gelen bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar veya şikayeti etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de hizmete başladı.

Kurulduğu günden bu yana öğretmen veya idareciler için toplam 20 bin 308 teşekkür alan "MEBİM 147"ye sadece bu yılın kasım ayında gelen teşekkür çağrısı, yapılan tanıtım etkinlikleri sonucu son 5 yılın üzerine çıktı.

AA'^nın haberine göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla son üç haftada MEBİM 147'ye veli ve öğrencilerden öğretmenlere iletilmek üzere 25 bin 177 teşekkür mesajı geldi.

Bakanlık çalışanlarınca tek tek kağıda dökülen mesajlar, okul müdürleri aracılığıyla öğretmenlere resmi yazı ile iletildi.

AMELİYATA ÖĞRETMENİ İKNA ETTİ

30 bine ulaşması beklenen mesajlar arasında, Adana İmamoğlu Atatürk İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Aysima Demirci'nin velisinin, ameliyatı için öğrencisini ikna eden Güzin Er öğretmene teşekkür etmesi dikkati çekti. Bademcik ameliyatı olması gerekirken öğretmeninden ayrılmak istemeyen Aysima'nın, öğretmeni Güzin Er'in "Gerekirse ben öğle arası ya da okul çıkışı gelir derslerinden geri kalmaması için elimden gelenin fazlasını yaparım." sözleri üzerine ameliyat olmayı kabul ettiği aktarıldı.

İzmir Buca Çamlıkule İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Deniz Başaran'ın öğretmeni Nazan Aktaş Köksal'a iletilmek üzere MEBİM 147'ye aktardığı duygu dolu mesaj ise şöyle:

"Diğer çocuklardan farklıydım. Onlar gibi yürüyemesem de bana olan sevgini, merhametini esirgemedin benden. Annem ve babamdan sonra en çok sevgiyi sen bana verdin öğretmenim. Yeri geldi terimi sildin, yeri geldi düştüğümde elimi tuttun. Bana kendime güvenmem gerektiğini, benim de herkes gibi başarılı olabileceğimi sevginle öğrettin. Küçük kalbimde ışığınla yol gösterdin."

"O DERSİN GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Bursa Yıldırım Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Kahrıman'ın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olan Tuğba Özcanoğlu'na iletilen mesajında şu ifadeler öne çıktı:

"Bir ders var 'Allah'ım hiç bitmesin' dediğim ve o dersin gelmesini dört gözle beklediğim, o dersi anlatan siz değerli öğretmenim 'Hiç gitmesin' diye dua ettiğim, canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"İYİ Kİ ÖĞRENCİLERİMİZ SİZİN GİBİ BİR İDARECİ İLE EĞİTİM GÖRÜYOR"

Kırşehir Kaman Alparslan İlkokulu öğrencilerinden Hatip Efe Haykır ile Eylül Haykır kardeşlerin velisinden okul müdürü Ferhat Çelik'e iletilen mesajda şunlar yer aldı:

"Tatil olduğu günlerde bile belki ailesini bile kenara bırakarak okul içerisinde öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için eksikleri tespit etmekte ve eksik malzemeleri tamamlamak için mücadele eden, okulu sadece işi olarak görmeyen, o okulun parçası olarak hareket eden Ferhat beyin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. İyi ki öğrencilerimiz, sizin gibi bir idareci ile eğitim görmektedir."

HİPERAKTİF ÇOCUĞUNUN VELİSİNDEN ÖĞRETMENİNE VEFA

İstanbul Esenler Ayvalıdere İlkokulu öğrencisinin velisinden öğretmen Ferit Özkaya'ya gelen mesajda şu satırlar öne çıktı:

"Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bulunan çocuğumu, ilaç almadığı dönemlerde öğretmenini rahatsız etmemesi ve sınıf düzenini bozmaması için okula göndermek istemiyordum. Öğretmeni ise 'Çocuk, derslerinden geri kalmasın, ben idare ederim' diyerek onu eğitime kazandırıyor. Çocuğuma karşı olan sabırlı, merhametli davranışından dolayı teşekkürlerimin iletilmesini talep ediyorum."

"365 GÜNDE BİR DEĞİL, BİR GÜNDE 365 DEFA HÜRMET ETSEK HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ"

Çanakkale Biga Ekrem Ergün İlkokulu öğrencilerinden Beyza Aslan'ın öğretmeni Ergün Kılınç için bıraktığı mesaj şöyle:

"Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencinin yüreğine dokunmasıdır. İyi kalpli, sevgi dolu, güler yüzlü, kocaman yürekli öğretmenimiz iyi ki varsınız. Size 365 günde bir değil, bir günde 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemeyiz. İyi ki bizimlesiniz, başarılarınızın devamını dilerim."

"OKULUNUZA EVLADIMI GÖZÜ KAPALI GÖNDERİYORUM"

Adana Ceyhan Sakarya İlkokulu öğrencisi Mustafa Çapan'ın ailesi tarafından öğretmeni Niyazi Gezer'e ulaştırılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk yetiştirmek bence bir sanat. Sizlerin sayesinde o sanatın temellerini atıyoruz. Öz güveni yüksek ve şahsiyetli çocuklar yetiştirmek için sizlerle beraber bu yolculuğa çıktığımız için çok memnunuz. Sevgiyi saygıyı ve paylaşmayı öğretiyorsunuz çocuklarımıza. İlginiz ve sevginiz için çok çok teşekkür ederiz. Evladımı gözüm kapalı gönderiyorum okulunuza, öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sorumluluğunda 7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi'ne, yurt içinden 147 kısa numara ile yurt dışından ise +90 312 147 1122'den ulaşılabiliyor.