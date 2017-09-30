Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayımlanan KHK’larla 106 bin 93 kişi kamudan ihraç edildi; bin 733 personelin rütbesi alındı; 265 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. KHK ile 2 bin 727 kurum ve kuruluş kapatıldı. Başvurulması halinde yapılan işlemlerin tamamı, OHAL Komisyonu’nun incelemesine tabi tutuldu. OHAL Komisyonu’na dün itibarıyla yapılan başvuruların sayısı 101 bine ulaştı. KHK ile hakkında işlem yapılanların yüzde 91’inin komisyona başvuru yaptığı belirlendi.
25 Ağustos’ta yayımlanan son KHK dışındaki tüm KHK’lara ilişkin başvuru süresi doldu. 928 ihraç kararının çıktığı son KHK’ya ilişkin başvuru süresi, 27 Ekim’de sona eriyor. Komisyon, başvuru için öngörülen sürenin sona ermesinin ardından kasım ayı itibarıyla itirazları karara bağlamaya başlayacak.
ÖNCE ÖN İNCELEME
Komisyona yapılan başvurular, ön incelemeye alınacak. Süresi içinde yapılmayan, komisyonun görev alanına girmeyen ve diğer şartları taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek. Kabul edilen dosyalar daha sonra esastan görüşülecek. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak; başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri ise dikkate alınmayacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak.
YARGI YOLU AÇILACAK
Kamu görevinden, meslekten veya görev yaptığı kurumdan çıkarılanlara ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları, Devlet Personel Başkanlığı’na ve ilgili kurumlara bildirilecek. Ardından da ilgili personelin göreve dönüşü sağlanacak. Komisyonun kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Böylece OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lara yönelik işlemlere karşı da yargı yolu açılmış olacak.
‘ÖZEL DOSYA’ İSTENDİ
OHAL Komisyonu, seri kararlar almak için kamu kurumlarından, ihraç edilen personel hakkında bireysel dosya hazırlayarak göndermesini istedi. Dosyalar her personel için ayrı ayrı hazırlanacak. Dosyanın içeriğinde, yürütülen adli ve idari soruşturmalarda ulaşılan tespitler, örgütün herhangi bir haberleşme ağını kullanılıp kullanmadığı, Bank Asya hesabının bulunup bulunmadığı, örgüte ait herhangi bir kuruluşa üyeliğinin olup olmadığına ilişkin bilgiler yer alacak.
- OHAL Komisyonu
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