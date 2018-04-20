HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş’i dinlemeye giden Kaynarca ve Çakır, Etiler’de trafik çevirmesine takıldı.



Polisler görevlerini yaparken flaşların patlaması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan ikiliden Kaynarca, “Sezer’i tanıyorsunuz. Kardeşim benim Sezer” açıklaması yaptı.



Alkol muayenesi 0 promil çıkan Kaynarca, işlem sonrası Çakır’la Bebek’te bir gece kulübüne, oradan da Emirgan’daki bir gece kulübüne geçti.



Polis, kemerini takmayıp arkadan bağlayan Kaynarca’yı uyardı.

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