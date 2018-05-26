Almanya’da sınır polisleri pasaport, kimlik, uyuşturucu ve silah kontrollerinin yanı sıra artık ailelerin yanında okul çağında çocuk olup olmadığına da bakmaya başladı.

Çünkü yeni bir yasal düzenleme ile eğitim-öğrenim dönemi sürerken çocuklarını okuldan izin almadan yurtdışı tatillerine götüren ailelere bin Euro (5 bin 500 TL) ceza getirildi.

Yeni uygulamayı ailelerin son dakika ucuz uçak biletlerinden yararlanmak için sık sık çocuklarını alıp yurtdışına çıkması başlattı. Sadece Bavyera Eyaleti’nde 21 ailenin çocuklarına hasta numarası yaptırıp yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger, “Özellikle bahar tatilleri öncesi ve sonrası velilerin çocuklarının hasta olduğuna dair çok sayıda bildirim alınması önlem alınmasına neden oldu” dedi. Havayolları şirketleri ve oteller, genel tatil öncesi ve sonrasında indirimli fiyatlar uyguluyor.

Tatil başlangıç ve sonlarında havayolu ve karayolunda trafiğin yoğun olması da velileri tatillerini önceye alıp dönüşlerini geciktirmeye itiyor.

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