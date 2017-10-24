Ölen ABD askerinin eşi Trump'a kızgın: 'Kocamın adını bile hatırlayamadı'

Nijer'deki çatışmada ölen ABD askeri Çavuş La David Johnson'ın dul eşi Myeshia Johnson, Amerikan kanalına konuştu.
Trump'ın kendisini aramasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Johnson, görüşmede kocasının ismini hatırlamakta zorlanan Başkan'a kızgın olduğunu dile getirdi. Johnson, "Beni en çok üzen şey, eşim orada hayatını ülkesi için feda ederken, siz onun ismini neden hatırlayamazsınız. Bu beni ağlattı, çünkü ses tonu ve söyledikleri beni çok kızdırdı, kocam çok iyi bir askerdi." diye konuştu.
"HERHANGİ BİR TEREDDÜT YAŞAMADIM"
Öte yandan Trump, Johnson'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "Çavuş La David Johnson'ın dul eşi ile son derece saygılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve herhangi bir tereddüt yaşamadan onun (Çavuş Johnson'ın) ismini en baştan itibaren söyledim." ifadesini kullandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2017
Trump'ın son açıklamalarının ardından, ölen Amerikan askerlerinin ailelerinin ABD başkanları tarafından aranması konusunda Amerikan medyasındaki tartışmaların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.
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Misafir 33 dakika önceTrump icin en onemli olan sey saga sola hava atmak ve gucunu dunyaya kabul ettirmek, onun icin bir siyahi askerin ne kiymeti olabilir ki.00
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Misafir 1 saat önceAdam dunyayi yonetiyor bunun derdine bak. . Bide hatirlamamis degil hatirlamakta zorlanmis mis..00
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Misafir 1 saat önceAdamlarda bir tane çavuş ölmüş yapılan muameleye bak, biz her hafta kaç tane aslan parçası mehmetçiğimizi şehit veriyoruz 45 saniyelik haberlere konu olup olay kapanıyor yazık cidden00