Kasımpaşalı Olivier Veigneau, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Olivier Veigneau, 3. golde topun çizgiyi geçtiğini ifade ederken şunları söyledi:

"Bugün 4 gol yemeyi hak etmedik. İlk yarıda kaleye gelen ilk şutları gol oldu. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk. Ancak beraberlik golünden sonra bir tiyatro gibiydi. İkinci golde top bana çarptıktan sonra bir müdahale yapma şansım olmadı. Üçüncü golde de top çizgiyi geçmişti. Fenerbahçe'nin böyle yardımlar alarak kazanmaya ihtiyacı olmadığını düşünüyorum."

Fransız oyuncu, Şener'in kendisi yerdeyken attığı golle ilgili, "Oyuncuyla ilgili bir durum değil, oyuncunun durmasını gerektiren bir durum değil. Hakem oyunu durdurmalıydı. Şener'in değil, hakemin oyunu durdurması gerekirdi. Bununla ilgili bir kural var mı bilmiyorum" diye konuştu.