Sadece Başahşehir’in değil tüm şehrin en önemli rekreasyon alanlarından olan Bahçeşehir Gölet’te sular durulmuyor. Defalarca imar izni ve gölete inşaat iddialarıyla gündeme gelen alanda şimdi de 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. Başakşehir Belediyesi “Göleti iki kat büyütüyoruz” sloganıyla yola çıkarak, toplamda 6 parselden oluşan göletin 607/10 No’lu parseline yüzde 5 imar izni vererek ihale açtı. Bahçeşehirlilerden oluşan Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri de harekete geçerek iptal davası açtı.

YUVALARI TAHRİP EDİLDİ

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre belediye, diğer parselleri de dahil ederek toplam alanın yüzde 23’üne denk düşen büyüklükte imar izni verdi. Toplam 13 bin 500 metrekareye çıkan inşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü. Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.

Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı. Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor. Hiçbir zararı olmayan ve oldukça uysal olan oluklu kertenkeleler, vatandaşlar tarafından öldürülmeye başlandı. Çalışmalar nedeniyle bölgede doğal yaşamın altüst olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden Kudret Çelebi, “Yuvaları tahrip edilince başta oluklu kertenkele gibi hayvanlar yollara düştü. Hoşdere yatağında yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle ördekler de inşaat sahasında dolaşmaya başladı. Proje alanına katılan arıtma tesisinin yıkılması ise gölet suyunda kirlenmeye yol açtı. Su, devir daim sistemiyle çekilip temizlenmeden pompalanıyor. Sadece oluklu kertenkeleler değil, balıklar, balıkçıllar, ördekler, kazlar ve kaplumbağalar da temizlenmeyen sular nedeniyle zor durumda” dedi.

YÜZDE 5’TEN 23’E ÇIKTI

Alanın önemli olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri avukatı Cenk Söbe ise “Parsellerde ‘Satılamaz’ şerhi olmasına rağmen satış gerçekleşti. Biz de ihalenin iptali davası açtık ve kazandık. İptal ettirdiğimiz planda inşaat hakkı yüzde 5’ti. Zaten imar planına aykırı olan inşaatı hukuka uydurmak için yüzde 23’lük yeni bir imar planı hazırlandı. 3 bin metrekare izin verilmesi gerekirken 13 bin 500 metrekare izin verildi” diye konuştu.

ASLINDA ZARARSIZ

Yetişkinlerinin boyları yaklaşık 150 santimetreye kadar ulaşabilen oluklu kertenkeleler salgangoz, böcek, termit, karınca ve çekirgelerle besleniyor. Halk arasında çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele ele alındığında dahi ısırmıyor, sokmuyor ya da zehirlemiyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibarıyla yılana benzeyen oluklu kertenkeleleri yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor. El ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiçbir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER