'Ölüm Meleği'ne ömür boyu hapis cezası!

Arjantin'de "Ölüm Meleği" lakaplı eski yüzbaşı Alfredo Astiz, 1976-1983 yıllarında cunta yönetimi döneminde gizli bir gözaltı ve işkence merkezinde işlenen insan hakları ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Arjantin tarihinde en fazla sanıklı davalardan biri çerçevesinde yargılanan Astiz, adam kaçırma, işkence ve cinayet dahil çeşitli suçlardan müebbet hapse mahkum edildi.
Daha önce iki Fransız rahibeyi ve bir gazeteciyi kaçırmak, işkence etmek ve öldürmekten ömür boyu hapis cezası verilen Astiz, halihazırda cezaevindeydi.
Astiz'in, hakkındaki suçlamalar okunduğu sırada tepkisiz kalması ve pişmanlık duyduğunu söylememesi dikkati çekti.
Alfredo Astiz, kendisini savunurken "İnsan hakları örgütleri, zulmetmek ve intikam istiyor. Asla üzgün olduğumu söyleyemeyeceğim." ifadesini kullandı.
Davanın diğer sanıklarından 29'una ömür boyu, 19'una 8 ila 25 yıl hapis cezaları verildi. Diğer sanıklar beraat etti.
Cezalar okunduğu sırada mahkeme salonu dışında yüzlerce kişi kutlama yaptı.
Cunta döneminde kaybolan kişilerin bulunması için kampanya yürüten "Plaza de Mayo Anneleri" grubundan aktivist Taty Almeida, "Tarihi bir an yaşıyoruz." dedi.
Arjantin'de cunta döneminde işlenen suçlarla ilgili daha önce 2007 ve 2009 yıllarında yargılamalar yapılmıştı.
Bu son davanın konusu, dönemin gizli işkence merkezi olarak anılan Donanma Mekanize Okulunda 789 kişiye karşı işlenen savaş suçlarıydı.
Merkezde tutulduğu belirtilen 5 bin civarında kişinin bazılarının, uyuşturucu verildikten sonra Plate Nehri veya deniz üzerinde uçaklardan aşağı atıldığı ifade ediliyordu.
İnsan hakları örgütlerine göre, Arjantin'de 1976-1983 yıllarında 30 bin kişi öldürüldü ya da kayboldu.
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