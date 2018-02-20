15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ'nün askeri darbe girişiminde darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden olan kahraman şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bugün 44. yaş günü.
ÖMER HALİSDEMİR
Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldürdü. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın verdiği emir üzerine darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden oldu.
Kahraman Şehit Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra, darbeci Binbaşı Fatih Şahin ve darbeci Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın otuz kurşunuyla şehit edildi.
Ömer Halisdemir'in şehadetinin ardından darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilirken, diğer darbeci askerler de teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.
24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler de üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.
ÖMER HALİSDEMİR HATIRASI
Ömer Halisdemir'in şehit edildiği nokta, özel bir kaplama ile koruma altına alındı. 2016'nın Ağustos ayında Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şehitler Parkı'na Ömer Halisdemir heykeli dikildi ve daha sonrasında ülkemizdeki birçok meydana, sokağa, caddeye, okul ve öğrenci yurtlarına Ömer Halisdemir adı verildi.
Ömer Halisdemir'in doğup büyüdüğü şehir olan Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı oluşturuldu ve aynı zamanda Niğde Üniversitesi'nin de adı değiştirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.
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