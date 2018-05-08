Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 821. hafta heyecanı yaşandı. Tam 821 haftadır gerçekleştirilen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 90 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 78 kişi 2 bin 778 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 143 lira 15'er kuruş, 7 bilen 16 bin 75 kişi 25 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 650 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 283 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 167 bin 263 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 863 bin 316 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 481 bin 614 lira 5 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 7 Mayıs 2018

01 02 06 15

18 25 28 31

37 38 39 42

45 46 49 52

54 61 65 67 71 74



On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 1

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 78

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.516

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 16.075

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 100.650

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.283



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 325. 090,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.778,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 143,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYKOZ

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