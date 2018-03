Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 814. hafta heyecanı yaşandı. Tam 814 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 348 bin 288 lira 37 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 212 bin 206 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 973 bin 632 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 925 bin 273 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 515 bin 982 lira 48 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 13 Mart 2018

4, 5, 7, 10,16,

21, 23, 27,30,

37, 49, 52, 64,

65, 67, 69, 71,

73, 76, 77, 78

ve 80

On Numara'da10 bilen kişi sayısı : 1. Devir

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 104

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 1.792

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 17.512

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 108.848

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 212.206



On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 348.288,37 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.233,10 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 129,70 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,20 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,80 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti

