Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü gerçekleştirilen ' On Numara' çekilişinde, 815. hafta heyecanı yaşandı. Tam 815 haftadır On Numara çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi 2 bin 300 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 180 kişi 119 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 666 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 133 bin 180 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 783 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 947 bin 25 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 1 milyon 35 bin 692 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 497 lira 5 kuruş aktarıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları 19 Mart 2018

4, 5, 11

12, 18, 26

29, 31, 32

33, 35, 37

40, 47, 50

51, 54, 63

70, 71, 79 ve 80

On Numara'da 10 bilen kişi sayısı : 1

On Numara'da 9 bilen kişi sayısı : 113

On Numara'da 8 bilen kişi sayısı : 2.180

On Numara'da 7 bilen kişi sayısı : 21.666

On Numara'da 6 bilen kişi sayısı : 133.180

On Numara'da Hiç bilmeyen kişi sayısı : 199.783



On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 738.099,35 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.300,55 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 119,60 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,75 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

On Numara'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / MUDANYA

