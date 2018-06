On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? Biletlerini satın alan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bugün yapılacak çekiliş için ise kuponlar alındı ve bekleyiş başladı. Peki, On numara ne zaman çekiliyor? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekilişi ile ilgili ayrıntılar...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri çekiliyor. Bu hafta On Numara'nın 827. hafta çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları ise 21.45'e kadar Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 18 Haziran 2018 tarihli 528. hafta çekilişinde şanslı numaralar , 3, 12, 14, 15,19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş, 7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Sivas'ın merkez, İzmir'in Karşıyaka ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 153 bin 166 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 994 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 478 bin 481 lira 33 kuruş aktarıldı.