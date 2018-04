On Numara sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. MPİ tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan şans oyunu On Numara'da haftanın kazanan numaraları bu akşam belli olacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

Her hafta düzenli olarak Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara çekilişi için bu hafta da nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihlinin 89 bin 856'şar lira ikramiye kazandığı On Numara'da bu haftanın sonuçları da merakla bekleniyor.

On Numara çekilişleri, düzenli olarak Pazartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. En geç saat 21:45'te vatandaşlar MPİ internet sitesinden On Numara sonuçlarını görüntüleyebilirler.

Ayrıca On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir ve çekilişleri izleyebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

26 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 07 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 41 - 45 - 47 - 62 - 64 - 67 - 68 - 71 - 72

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 26 Mart 2018 tarihli 816. hafta çekilişinde 10 bilen 4 talihli 89 bin 856 lira 60'şar kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiç bilemeyen 185 bin 705 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 89.856,60 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.282,65 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.992 Kişi Başına Düşen İkramiye 120,30 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 21.675 Kişi Başına Düşen İkramiye 21,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 132.167 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,60 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 185.705 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

