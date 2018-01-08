On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 805. hafta çekilişi sonrasında belli oldu. Yapılan çekilişte 10 bilen 5 talihli, büyük ikramiyeyi paylaştı. Öte yandan talihlilerin kuponlarını Edirne, İstanbul Kadıköy, İstanbul Bahçelievler, Samsun İlkadım ve Düzce'den yatırdığı tespit edildi. İşet 8 Ocak MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
8 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 13 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 39 - 42 - 48 - 55 - 56 - 62 - 64 - 66 - 67 - 73 - 74 - 79
On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi 68 bin 933 lira 70'şer kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 215 bin 10 kişi de 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
|10 Bilen Kişi Sayısı
|5
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|68.933,70 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|86
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.672,60 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.723
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|133,75 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|17.498
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|25,10 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|105.704
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,40 TL
|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
|215.010
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2,75 TL
ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
1 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 - 26 - 35 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51 - 59 - 63 - 67 - 68 - 74 - 75 - 77 - 79
On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 804. çekilişinde 10 bilen 2 talihli, 132 bin 704 lira 55'er lira ikramiye kazanmıştı. Çekilişte aynı zamanda 9 bilen 94 kişi bin 883 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 682 kişi 105 lira 45'er kuruş, 7 bilen 17 bin 17 kişi, 19 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 88 bin 588 kişi 4'er lira ve hiç bilemeyen 144 bin 958 kişi de 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.