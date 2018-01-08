On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 805. hafta çekilişi sonrasında belli oldu. Yapılan çekilişte 10 bilen 5 talihli, büyük ikramiyeyi paylaştı. Öte yandan talihlilerin kuponlarını Edirne, İstanbul Kadıköy, İstanbul Bahçelievler, Samsun İlkadım ve Düzce'den yatırdığı tespit edildi. İşet 8 Ocak MPİ On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 13 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 39 - 42 - 48 - 55 - 56 - 62 - 64 - 66 - 67 - 73 - 74 - 79

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi 68 bin 933 lira 70'şer kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 215 bin 10 kişi de 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

10 Bilen Kişi Sayısı 5 Kişi Başına Düşen İkramiye 68.933,70 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 86 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.672,60 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.723 Kişi Başına Düşen İkramiye 133,75 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.498 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,10 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 105.704 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,40 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 215.010 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,75 TL

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

1 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 - 26 - 35 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 51 - 59 - 63 - 67 - 68 - 74 - 75 - 77 - 79

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 804. çekilişinde 10 bilen 2 talihli, 132 bin 704 lira 55'er lira ikramiye kazanmıştı. Çekilişte aynı zamanda 9 bilen 94 kişi bin 883 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 682 kişi 105 lira 45'er kuruş, 7 bilen 17 bin 17 kişi, 19 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 88 bin 588 kişi 4'er lira ve hiç bilemeyen 144 bin 958 kişi de 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

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