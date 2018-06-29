Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Alex Lewis, 2013 yılında et yiyen bakteri yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybetti. Kesilen uzuvların yerine protezler takıldı, çok zorlu bir süreçten geçti. Görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı, kalıcı makyajla dudak belirgenleştirildi. Lewis, bu dudaklarla hayatının değiştiğini söyledi