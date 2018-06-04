Onurcan Özcan kimdir? sorusu dün gelen kötü haber ile gündeme geldi. Şile İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde Onurcan Özcan ile 4 arkadaşı bir tekne ile denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Çevredeki vatandaşların denize düşen 5 arkadaştan 4'ünü kıya çıkardı. Fakat kıyıya çıkarılan 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım'ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ünlü müzisyen Onurcan Özcan ise denizde kayboldu. Onurcan Özcan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

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