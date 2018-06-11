Ramazan ayının 27. gün orucunu tutan Ordulular okunacak akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. 27. gün orucun iftarına hazırlık yapan Ordulular iftarın saat kaçta olacağını merak ediyor. Peki, Ordu'da iftar saat kaçta? Ordu'da 28. gün orucuna saat kaçta niyet edilecek? İşte Ordu iftar ve sahur vakitleri...

ORDU'DA İFTAR NE ZAMAN? 11 HAZİRAN 2018

Ordu'da bu gece saat 02.50’de kalkılan sahur sonrası, Ordulular 2018 Ramazan ayının 27. gün orucunu tutuyor. 11 Haziran yani bugün Ordu'da akşam saat 20.07'de okunacak akşam ezanı sonrası oruçlar açılacak.

ORDU'DA İFTARA NE KADAR SÜRE KALDI?

ORDU'DA SAHUR NE ZAMAN? (ORDU 12 HAZİRAN SAHUR)

Ordu'da saat 20.07 ’de açılan oruçların ardından, 12 Haziran için gece saat 02.49’da sahura kalkılacak. Ordulular yarın akşam 20.08’de okunacak akşam ezanıyla oruçlarını açacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!

HADİS

Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti”

Tirmizi

AYET

Allah'ın vahyine (şeksiz şüphesiz) uyanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli / açık başkaları için harcayanlar; işte ancak bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler. Fatır, 29

ORDU 2018 RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ

ORDU Merkez İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ AKKUŞ AYBASTI ÇAMAŞ ÇATALPINAR ÇAYBAŞI FATSA GÖLKÖY GÜLYALI GÜRGENTEPE İKİZCE KABATAŞ KORGAN KUMRU MESUDİYE ÜNYE GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:16 05:03 12:31 16:25 19:47 21:26 2 17.05.2018 Perşembe 03:15 05:02 12:31 16:26 19:48 21:27 3 18.05.2018 Cuma 03:13 05:01 12:31 16:26 19:49 21:29 4 19.05.2018 Cumartesi 03:12 05:01 12:31 16:26 19:49 21:30 5 20.05.2018 Pazar 03:11 05:00 12:31 16:26 19:50 21:32 6 21.05.2018 Pazartesi 03:09 04:59 12:31 16:27 19:51 21:33 7 22.05.2018 Salı 03:08 04:58 12:31 16:27 19:52 21:34 8 23.05.2018 Çarşamba 03:07 04:57 12:31 16:27 19:53 21:36 9 24.05.2018 Perşembe 03:05 04:57 12:31 16:28 19:54 21:37 10 25.05.2018 Cuma 03:04 04:56 12:31 16:28 19:55 21:38 11 26.05.2018 Cumartesi 03:03 04:55 12:32 16:28 19:56 21:40 12 27.05.2018 Pazar 03:02 04:55 12:32 16:28 19:57 21:41 13 28.05.2018 Pazartesi 03:01 04:54 12:32 16:29 19:58 21:42 14 29.05.2018 Salı 03:00 04:53 12:32 16:29 19:58 21:44 15 30.05.2018 Çarşamba 02:58 04:53 12:32 16:29 19:59 21:45 16 31.05.2018 Perşembe 02:57 04:52 12:32 16:30 20:00 21:46 17 01.06.2018 Cuma 02:57 04:52 12:32 16:30 20:01 21:47 18 02.06.2018 Cumartesi 02:56 04:51 12:32 16:30 20:01 21:48 19 03.06.2018 Pazar 02:55 04:51 12:33 16:30 20:02 21:50 20 04.06.2018 Pazartesi 02:54 04:51 12:33 16:31 20:03 21:51 21 05.06.2018 Salı 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:52 22 06.06.2018 Çarşamba 02:53 04:50 12:33 16:31 20:04 21:53 23 07.06.2018 Perşembe 02:52 04:50 12:33 16:32 20:05 21:54 24 08.06.2018 Cuma 02:51 04:50 12:34 16:32 20:05 21:55 25 09.06.2018 Cumartesi 02:51 04:49 12:34 16:32 20:06 21:55 26 10.06.2018 Pazar 02:50 04:49 12:34 16:32 20:07 21:56 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:50 04:49 12:34 16:33 20:07 21:57 28 12.06.2018 Salı 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:58 29 13.06.2018 Çarşamba 02:49 04:49 12:35 16:33 20:08 21:59 30 14.06.2018 Perşembe 02:49 04:49 12:35 16:33 20:09 21:59 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür. Bayram Namazı : 05:42

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