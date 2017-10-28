Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Tamamen millete ve millî egemenliğe dayanan cumhuriyet; ulusal birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi ve Aziz Türk Milletini, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne yükseltecek adımların en değerlisi olmuştur"dedi.

Orgeneral Akar, mesajında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları, Asil Türk milleti; 94 yıl önce bugün, yüksek millî değerlerimize olan bağlılığı, güçlü yarınlara ulaşma iradesi ile cumhuriyete kavuşmuştur. Yıl dönümünü gururla andığımız, bu çok özel gün vesilesiyle, Edirne'den Şırnak'a; Sinop'tan Hatay'a uzanan kutsal vatan topraklarında birlik, bütünlük, kardeşlik, ülkü ve kader birliği içinde yaşayan Aziz Milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadesini kullandı.

"TSK, FAALİYETLERİNİ AZİMLE, GAYRETLE SÜRDÜRMEKTEDİR"

Tamamen millete ve millî egemenliğe dayanan cumhuriyetin; ulusal birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi ve Aziz Türk Milletini, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne yükseltecek adımların en değerlisi olduğunu vurgulayan Orgeneral Akar şunları dedi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olmak niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı." sözünde ifade ettiği üzere, bağrından çıktığı asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olabilmek için faaliyetlerini azimle, gayretle sürdürmektedir.

Uzun kara sınırlarına sahip olduğumuz Suriye'de ve Irak'ta yaşanan gelişmeler; ülkemizin güvenliği ve ulusal menfaatlerimiz açısından terörizm başta olmak üzere, çok önemli risk ve tehditleri bünyesinde barındırmaktadır.

Bu risk ve tehditlere karşı, Asil Milletimizin emrinde, sorumluluğunun bilincinde olan Kahraman ordumuz; başta terör olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeyi kaynağından itibaren karşılamayı hedeflemekte ve bu maksatla, yurt içinde ve sınır ötesinde, egemenlik ve bağımsızlığımızın güvenliği için, atılması gerekli bütün adımları kararlılıkla atmaktadır."

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, aziz milletimizin güven ve desteğiyle hainlerden temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatleri ile asil milletimizin güvenlik ve huzurunu sağlamak maksadıyla, çalışmalarına "Ölürsek şehit, kalırsak gazi!" anlayışı içinde, dün olduğu gibi bugün de azimle, kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Orgeneral Akar şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü vesilesiyle; büyük zorluk ve fedakârlıklarla kurulan cumhuriyeti, bizlere emanet eden Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Terörle Mücadele Harekâtı'nda, 15 Temmuzda ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, Jandarma mensuplarımızı, polislerimizi ve güvenlik korucularımızı; kanlarını bayraklaşan vatan toprakları için feda eden bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Vatanımız, bayrağımız ve cumhuriyetimiz için en ağır bedelleri ödeyen vefakâr ve fedakâr şehit ve gazi ailelerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr mensupları ile değerli aile bireylerinin, emekli mensuplarımızın, güvenlik korucularımızın ve Yüce Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu günler diliyorum."