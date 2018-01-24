Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles’da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarına bu yıl damga vuran filmlerden biri de şüphesiz Dunkirk...

3 adaylık almasına rağmen Altın Küre Ödülleri'nden eli boş dönen Dunkirk, 2018 Oscar Ödülleri'nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi sinematografi, en iyi film kurgusu, en iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı, en iyi prodüksiyon tasarımı ve en iyi orijinal senaryo dallarında olmak üzere toplam 8 adaylık aldı..

Christopher Nolan'ın elinden çıkma film, rüya, hafıza ve zeka oyunlarıyla izledikçe kafamızı karıştıran Memento (Akıl Defteri ya da Inception filmlerinden tarz ve konu olarak ayrılıp farklı bir Nolan'ı tanımamıza olanak tanıyor.

Yönetmenin bu değişimi, izleyicilerini ikiye bölse de aynı durumun 2014 yapımı Interstellar filminde de yaşandığımı hatırlatalım. Zira Interstellar'a ilk başta önyargılı yaklaşılmış, daha sonra ise ünlü yönetmenin, Stanley Kübrick'in izinden gittiğine kanaat edilmişti.

Peki, Dunkirk yönetmenin filmografisinde nerede kalıyor ya da Christopher Nolan'ın gözünden bir savaş filmi nasıl olur?

Oscar'da 8 adaylık alan Dunkirk hakkında bilmeniz gerekenleri sıralayalım...

1- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI SEYRİNİ DEĞİŞTİREN TAHLİYE

Dunkirk, II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren en önemli olaylardan Dunkirk Tahliyesi'ni konu alıyor. Film, Almanlardan kaçan İngiliz ve Fransız birliklerinin, Kuzey Fransa'da yer alan ve filme adını veren "Dunkerque" sahilinde sıkışıp kalmasını ve oradan tahliyelerini anlatıyor. Yaklaşık 400 bin askerin tahliyesiyle İngiliz ve Fransızlar İkinci Dünya Savaşı'na devam edebiliyor.

HİTLER'İN GİZEMİNİ KORUYAN DURDURMA KARARI

Savaşın dönüm noktası ise bugün halen gizemini koruyan Hitler'in ordusunu durdurma kararı.

Hitler'in ordusunu durdurmasıyla yolcu feribotlarıyla, balıkçı tekneleriyle 338 bin 226 İngiliz ve Fransız askeri olağanüstü bir şekilde tahliye edildi. Eğer tarihe merakınız varsa İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bu olayı izlemelisiniz.

2- HANS ZIMMER'IN BAŞARISI

Filmdeki gerilimi sağlayan en önemli unsurlardan birinin müzikler olduğunu görüyoruz. Burada heyecanı her saniyesinde yükselten Hans Zimmer'ı tebrik etmek gerekiyor.

3- ÇEKİM KALİTESİ VE PRODÜKSİYON

Dunkirk, görsel, işitsel ve kurgusal açıdan Nolan'ın mühendisliğini her saniyesinde hissettiren sahneleriyle izleyiciyi kendisine çekiyor. Filmdeki gerilim ve heyecan verici tempo, 106 dakika boyunca gözümüzü kırpmamıza izin vermiyor. Hava operasyonları, sahilde bekleyen çaresiz askerleri gerçekçi kılan etmenlerin en büyüğü kuşkusuz çekimlerdeki kalite...

4- FİLMDE BAŞROL OYUNCUSU YOK

İlk defa bir Nolan filminde net bir başrol oyuncusu yok. Fionn Whitehead, Mark Rylance ve Tom Hardy'e neredeyse eşit oranda ekran süresi paylaştırılan bir kurgu mevcut.

5- SADECE SAVAŞ ODAKLI BİR FİLM

Dunkirk, romantizm ve duygusallığa yer vermeyen bir film. Birkaç saniyelik bir figüran haricinde filmde hiç kadın oyuncu bulunmuyor. Karakterleri duygusal açıdan besleyecek çocuk, eş ya da sevgili filmde yer edinmemiş. Filmde sadece savaş ortamında hayatta kalmaya çalışan askerlere ve fedakarlıkta bulunan kişileri görüyoruz.

6- ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Dunkirk, hava, deniz ve kara olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Filmdeki sahil sahneleri 1 haftayı, denizde geçen olaylar 1 günü ve hava operasyonları ise yaklaşık 1 saatlik bir dilimi anlatıyor.

7- ALMAN ASKERLERİ YOK!

Dunkirk ile ilgili dikkat çeken başka bir detay ise, filmde hiçbir Alman askerinin gösterilmemesi... Sadece İngiliz ve Fransız askerlere yoğunlaşan filmde yoğun bombalar ve mücadeleler arasında Alman askerleri yer almıyor.

8- DİYALOGSUZ BİR FİLM

Konu savaş filmi olunca belki de hepimiz uzun senaryolara ve dramatize edilmiş hikayelere alıştık. Nolan ise savaş filmlerine farklı bir açıyla yaklaşıp az diyolog ve olabildiğince gerçekçi sahnelerle seyirciyi savaşın ortasına bırakıyor. Kimileri senaryoyu derin bulmasa da yönetmen, askerlerin psikolojisini görsellikle pekiştirmek istiyor ve bunu gerçekçi bir biçimde başarıyor.

İŞTE 90. OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI!