Osmanlı döneminde 1800’lü yıllarda inşa edilen ve kolera, veba, tifüs gibi hastalıkların Anadolu’ya geçmesini önlemek amacıyla kullanılan İzmir’in Urla İlçesi’ndeki Karantina Adası’nda 2 önemli proje hayata geçirilecek.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun aktardığına göre; yeni hastanenin yapılmasıyla 2014 yılında boşaltılan ve geçen yıl arkeolojik sit alanı olarak belirlenen Urla Devlet Hastanesi’nin eski binası, Türkiye’nin en kapsamlı ‘simülasyon hastanesi’ne dönüştürülecek.

EĞİTİM İÇİN SANAL AMELİYATHANELER

Gerçeğe çok yakın sanal ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin oluşturulacağı hastanede, cerrahlar maketler üzerinde eğitim alma fırsatı bulacak. 2019’da hayata geçmesi planlanan hastane, öğrencilerin eğitiminde de kullanılacak. Simülasyon hastanesi, Türkiye’deki en kapsamlı merkez olacak.

Karantina Adası’nda bulunan tarihi tahaffuzhanede de (bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, sağlık önlemlerinin alınması için limana yakın kıyıya kurulmuş olan sağlık kuruluşu) ise vatandaşların gezebileceği, sağlık alanında yapılan çalışmaları görebileceği bir sağlık müzesi oluşturulacak. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile projelendirilecek tahaffuzhane, kültür hazinesi olarak ziyarete açılacak.

DÜNYADAKİ 3 YERDEN BİRİ

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, Karantina Adası’nın İzmir’in en önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu belirterek, “Karantina Adası, içinde tahaffuzhaneyi barındırması sebebiyle dünyada 3 önemli yerden biri. Osmanlı zamanında Türk insanının hijyene ne kadar önem verdiğinin de en büyük göstergesi. 1800’lü yıllarda bulaşıcı hastalıklara yönelik tedbir alındı. Değişik noktalara tahaffuzhane kuruldu. Bulaşıcı hastalık şüphesi olan gemiler buralarda demirletilir ve kontrolleri yapılırdı. Karantina Adası ve tahaffuzhane şeklinde dünyada 3 yer var. Bunlar Amerika, Macaristan ve İzmir’de bulunuyor” dedi.

"CERRAHLARA MAKET ÜZERİNDE AMELİYAT"

Salnur, Karantina Adası’nda yeni bir eğitim simülasyonu hastanesi yapımı planlandığını da ifade ederek, “Bu alanda bakanlığımız yeni bir eğitim, similasyon hastanesi yapmayı planlıyor. Karantina Adası’nda zaten bakanlığımızın eğitim tesisi var. Bu eğitim tesisinde Balkan ve Afrika ülkelerine acil sağlık eğitimleri veriyoruz. Simülasyon hastanesi ile cerrahlar canlıya yakın maketler üzerinde ameliyat yapacak. Mevcut hastanede sanal ameliyathaneler, sanal yoğun bakımlar olacak. Gerçekmiş gibi acil birimler oluşturulacak. Öğrencilerin bile eğitim ve stajlarında bu hastane kullanılacak. Doktorlarımıza, uzmanlarımıza çok büyük hizmet edecek bir proje olacak. Doktorlar yurtdışındaki merkezlere giderek bu eğitimleri alıyor. Neden burada almasın? Burası açıldığında Türkiye’nin en kapsamlı simülasyon hastanesi olacak. Önümüzdeki yıl hayata geçirmek istiyoruz. Burayla ilgili projeleri bakanlığımız ile paylaştık” diye konuştu.

MÜZE DE GELİYOR

Karantina Adası’ndaki tahaffuzhanede de bir müze projelerinin olduğunu belirten Salnur, “Tahaffuzhaneyi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile projelendirerek, sağlık müzesine dönüştürmek istiyoruz. Tahaffuzhane tarihimiz için de çok önemli. Buralar bizim hazinemizdir. Vatandaşın bunları bilmesi ve yararlanması için müze projemizi hayata geçirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

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